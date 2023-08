Mãe de Larissa Manoela detona a filha em trecho vazado de livro: ''Horrível''

Em meio às polêmicas familiares, trecho de livro de Larissa Manoela viraliza com declaração da mãe da atriz, Silvana

Nesta sexta-feira, 11, um trecho do livro da atriz Larissa Manoela repercutiu nas redes sociais. Os fãs ficaram indignados com declaração da mãe da artista em uma parte da obra que conta sobre a vida de Larissa e foi escrita há alguns anos.

Na mensagem, Silvana Taques diz sobre a filha: "Eu sou muito sincera com a Larissa. Sou muito real com ela. Às vezes eu digo: ‘Larissa, você está horrível!’. Mas não é para baixar a autoestima dela, pelo contrário. É um choque de realidade, porque ela sabe que pode melhorar".

Ela também criticava a aparência da herdeira. "Muitas vezes, para ir a um evento, ela troca oitocentas vezes de vestido porque eu digo: "Esse não está bom! Esse está feio!". Sou tão sincera que teve um dia que falei: "Larissa, quer saber? Vai com qualquer um. Porque lacrar hoje você não vai'".

Os internautas não esconderam o espanto com os trechos vazados do livro. "Gente, agora tudo faz sentido", falou um. "Meu deus, eu não tinha noção do quanto a mãe dela podia ser tóxica, eu realmente crescer e entender que passo pelas mesmas situações com a minha mãe", disse outra. "Mãe tóxica, abusiva", opinou um terceiro. "Tudo por dinheiro", disparou mais um.

Vale lembrar que Larissa Manoela está em conflito com a mãe e o pai, Gilberto, desde o início do ano, quando decidiu assumir o controle da própria carreira, que estava no comando dos pais. Recentemente, eles chegaram a divulgar uma carta aberta ao programa Fofocalizando, do SBT, após polêmicas. E a atriz curtiu um post no Twitter que chamava seus pais de "tóxicos e narcisistas".

VEJA: Trecho do livro de Larissa Manoela, escrito há alguns anos, viraliza na web: “Com uma mãe dessa não preciso de inimiga”. pic.twitter.com/C5cShDQeV9 — CHOQUEI (@choquei) August 11, 2023

André Luiz Frambach encanta com declaração para Larissa Manoela

Noivos desde o ano passado, os atores André Luiz Frambach e Larrisa Manoela formam um casalzão! E na quinta-feira, 10, o astro da peça O Amor Passou Aqui surpreendeu seus seguidores com declaração para sua namorada.

Em seu Instagram, André Luiz compartilhou fotos curtindo dias quentes de praia ao lado de Larissa. No álbum, os dois posaram agarradinhos, com direito a beijos e tudo mais. "Se precisar eu posso renascer mil vezes. Pra te ver amor. Amor da minha vida. Amor das minhas vidas, meu amor", escreveu o ator na legenda da publicação. Ele citou a canção Amor das Minhas Vidas, de Gabriel Elias e Maneva.

Nos comentários, Larissa citou a canção Velha Infância, dos Tribalistas. "Meu melhor amigo é o meu amor", escreveu a atriz.