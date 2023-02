Morando nos Estados Unidos, Gil do Vigor mostra presentão que deu para sua irmã

O economista e ex-BBB Gil do Vigor presenteou sua irmã com um artigo luxuoso e se declarou nas redes sociais

Nesta quinta-feira, 2, Gil do Vigor revelou um presentão que deu para sua irmã. Em seu Instagram, o ex-BBB compartilhou uma postagem de sua irmã Janielly Nogueira.

No post feito por Janielly, ela aparecia em frente a um luxuoso carro preto que ganhou de presente do irmão. A irmã do economista vestia um cropped verde e calças pretas.

“Presente do melhor irmão do mundo @gildovigor”, escreveu a irmã na legenda, agradecendo o semifinalista do BBB 21.

Respondendo à irmã, o economista que está morando nos Estados Unidos se declarou e escreveu na legenda de seus stories: “Te amo. Aproveita”.

Reprodução: Instagram

Multado!

Gil foi às suas redes sociais recentemente, compartilhar um perrengue que passou nos Estados Unidos. Quatro dias depois de conseguir sua carteira de motorista, o ex-BBB foi multado.

“Minha primeira MULTA. Arretado mas feliz! Kkk”, brincou o economista na legenda da postagem em que posava com a multa.