Gil do Vigor recebe multa quatro dias após comemorar carteira de motorista

Gil do Vigor fez publicação para mostrar sua primeira infração de trânsito nos EUA

Apenas quatro dias após tirar sua habilitação nos Estados Unidos, Gil do Vigor (31) usou as redes sociais para mostrar um novo capítulo de sua saga como motorista: a primeira infração de trânsito. Mas o ex-BBB provou que nem a multa consegue tirar sua felicidade e brincou com a situação.

Na selfie, o economista que está morando na Califórnia, nos EUA, para se tornar PhD, aparece com cara de bravo, exibindo a infração em mãos. Mas na legenda, Gilberto abraçou a situação e deu risada do feito: “Minha primeira MULTA. Arretado mas feliz! Kkk”, brincou com a punição.

Nos stories, Gil explicou melhor o motivo pelo qual levou a canetada: "Tem dois tipos de multa, uma que é pra quem tá fazendo algo de errado no trânsito, que eu não faço, e uma que é pra estacionamento, que aqui é um negócio muito sério.”, disse. Gil ainda mostrou a placa e explicou que é possível estacionar por um determinado período e quando o motorista ultrapassa, precisa pagar uma taxa.

No caso do economista, ele esqueceu de pagar a taxa e pretendia desembolsar o valor quando voltasse, mas quando retornou ao veículo, já havia recebido uma infração, o ex-BBB detalhou em seus stories.

Gil estava no processo para tirar a carteira de motorista desde o ano passado e há quatro dias, compartilhou um clique mostrando o documento: “Me sentindo a Olivia Rodrigo”, legendou, se referindo ao hit da cantora americana “Drivers License”, que fala sobre tirar a primeira habilitação.

