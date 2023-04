Mônica Martelli desabafa sobre saudade de Paulo Gustavo: “Para sempre"

De volta à Nova York, Mônica Martelli se emociona ao visitar rua em que gravou filme com Paulo Gustavo e faz desabafo

Mônica Martelli (54) usou as redes sociais para desabafar sobre a saudade de Paulo Gustavo (1978-2021) na última quarta-feira, 04. A atriz, que está passando as férias em Nova York, contou que se emocionou ao visitar uma das ruas em que gravou um filme com o comediante, que faleceu de complicações causadas pela Covid-19.

Para homenagear o amigo, Mônica compartilhou uma foto andando sozinha pela rua nova iorquina e ao lado, incluiu outro clique, dando risada ao lado de Paulo Gustavo na mesma localização. Além desses registros, ela também postou uma foto em que aparece acendendo uma vela em memória do humorista, junto com a filha, Julia Martelli (13).

Na legenda da publicação, a atriz abriu o coração: "Cada quarteirão do SoHo tem a energia de Paulo Gustavo, a sua voz , sua risada. Cada passo eu falo pra Julia: "Paulo Gustavo gostava dessa loja, Paulo Gustavo gostava desse restaurante, Paulo Gustavo comprava chapéu aqui.", Mônica revelou que lembra do humorista em todos os momentos.

“Ontem pela primeira vez passei na calçada na Broadway onde filmamos a cena, "vamos esbarrar em alguém e pedir sorry?! sorryyyyyyy!!!" Falei pra Julia: foi exatamente aqui que eu falei o "sorry". E fiquei um tempo ali olhando aquele lugar.”, a atriz relembrou a famosa cena do filme em que contracenaram juntos, 'Minha Vida em Marte'.

Para finalizar, Mônica disse que está criando novas memórias com a filha: “Rindo, conversando, vivendo e agradecendo a Deus tantas bênçãos. Amigas. Mãe e filha. Viagem de amor, cumplicidade, memórias e ressignificação. Ju, te amo muito. Paulo Gustavo pra sempre!”, ela se derreteu pela primogênita e homenageou o amigo.

