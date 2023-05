Mirela Janis se irrita e rebate rumores sobre Lua de Mel: ‘Pagava nem a passagem’

Influenciadora Mirela Janis se incomoda com acusações de deixar tia pagar pela viagem para Bora Bora

Nesta sexta-feira, 19, a influenciadora digital Mirela Janis (25) se irritou bastante ao ser alvo de críticas sobre sua viagem de Lua de Mel para Bora Bora, que está fazendo acompanhada de seu marido, Yugnir Ângelo, com quem se casou recentemente. Aproveitando o destino paradisíaco, a ex-Power Couple estava sendo acusada de usar o dinheiro dado pela tia, Iran Ângelo, que foi casada com o jogador de futebol do Atlético Mineiro, Hulk, para pagar o pacote.

Vale lembrar que a tia de Yugnir presenteou os pombinhos recém-casados com uma quantia impressionante de R$ 50 mil, fazendo com que os internautas achassem que a ruiva estaria usando para abater no valor final da viagem. Porém, Mirela fez questão de rebater os rumores, dizendo que gastou mais de R$ 200 mil para poder arcar com as despesas de sua Lua de Mel.

“Deus nos abençoou e a graças a Jesus nós estamos aqui. Porque uma menina comentou aqui ‘com o dinheiro da tia do Yugnir é muito fácil’. Meu amor, os 50 mil que ela deu não pagava nem a passagem executiva que a gente veio. Porque essa viagem ficou em mais de 200 mil reais”, comentou a influenciadora digital.

“Vai ter pessoas no meio do seu processo que vão apontar o dedo e dizer que não é o seu mérito, que não foi Jesus que fez, que é por causa de outras pessoas. Só que você sabe da sua verdade e você sabe onde Jesus te coloca e se eu tô aqui hoje, foi porque Jesus, Deus misericordioso, me abençoou para eu ter dinheiro”, finalizou Mirela.

VEJA: Durante uma live no instagram, Mirela Janis respondeu a uma internauta que comentou dizendo que ela e Yugnir estartam na lua de mel às custas da tia dele. Mirela disse que a Lua de Mel foi paga antes deles receberem o presente de 50 mil reais dela 😱 pic.twitter.com/toelvSWf4N — ALFINETEITEEN (@alfineteiteen) May 19, 2023

Mas parece que Mirela Janis não está se importando muito com os comentários negativos dos internautas. Na última quinta-feira, a ruiva compartilhou alguns cliques em Bora Bora, na Polinésia Francesa, exibindo toda sua beleza, usando um biquíni fio-dental rosa e uma saída de praia transparente, deixando em evidências suas curvas impecáveis. "Day 1 in Bora Bora", escreveu ela na legenda da publicação.