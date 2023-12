Mileide Mihaile revela acordo pela guarda do filho com Wesley Safadão

Após batalhas judiciais, Mileide Mihaile relembra fim do casamento e explica como funciona guarda do filho com Wesley Safadão

Nesta sexta-feira, 8, a influenciadora digital Mileide Mihaile abriu o jogo sobre a guarda compartilhada de seu filho, o jovem Yhudi, que está com 13 anos e é fruto do antigo casamento com o cantor Wesley Safadão. Além de relembrar o período do término conturbado, ela revelou como funciona a dinâmica da família atualmente.

Mileide compartilhou esses detalhes durante sua participação no podcast 'MaterniDelas', apresentado por Tatá Estaniecki e Viih Tube. Ela esclareceu que a guarda compartilhada com o cantor estipula um período de 15 dias para cada um dos pais filho. No entanto, a morena revelou que, na prática, eles acabam dividindo o tempo em semanas alternadas.

A influenciadora surpreendeu ao revelar detalhes da organização conjunta com o cantor: “Existe realmente essa organização, às vezes o mês está até organizado, mas acontece um imprevisto e aí precisa mudar”, ela exaltou a ‘flexibilidade’ e a’ maturidade’ na relação: “Tem que existir mesmo aí a coisa funciona bem”, disse.

Mileide ainda explicou que precisou amadurecer sua relação com o pai do menino, já que eles passaram por um período conflituoso durante a separação, quando o pequeno tinha apenas um ano de idade: “É bom você ir amadurecendo aos poucos. Se o bebê é muito nenezinho, é impossível ter essa rotina. Até para criança não é saudável’, explicou.

“Tem que ter maturidade, muita inteligência emocional para você priorizar o bem-estar psicológico e emocional do seu filho”, ela explicou a decisão sobre a divisão da guarda. A influenciadora ainda contou que ela e o cantor decidiram morar em São Paulo para facilitar a rotina do menino, “Decidimos que o melhor era ambas as família se mudarem, porque nenhum e nem outro consegue ficar longe”, disse

Por fim, Mileide, que explicou que o herdeiro se adaptou muito bem as mudanças do ex-casal: “Ele é muito inteligente. Não precisa falar muito. Não tive muito problema”, celebrou. Ela contou que o menino está animado para receber mesada dos pais: "Agora ele inventou ‘eu quero um cartão para receber pix da senhora e do meu pai’”, a influenciadora brincou com a divisão das responsabilidades financeiras.

Vale lembrar que Mileide Mihaile e Wesley Safadão ficaram casados por oito anos e tiveram o filho, Yhudy Lima. No passado, eles já enfrentaram alguns embates por conta da divisão da rotina com o pequneo. Vale mencionar também que o fim do casamento aconteceu após ela descobrir que o cantor estava se relacionando com Thyane Dantes, que atualmente é esposa dele.

