Mercado de moradias de luxo está em transformação, afirma empresário Rafael Barbosa

Empresário, influencer e especialista em moradias de alto luxo, Rafael Barbosa, acredita que as pessoas não buscam somente um lugar para morar, é além disso. “O cliente de alto luxo quer sofisticação e exclusividade e não apenas uma moradia, mas uma experiência em morar", explica.

Para o Presidente de uma das maiores incorporadoras de Minas no segmento de alto luxo, o grande diferencial está no atendimento exclusivo. “O cliente de alto padrão sabe que pode comprar e com isso acaba tendo o poder de barganha, principalmente se não houver qualificação do profissional. Por outro lado, o conhecimento de mercado faz toda a diferença, já que só que consegue ter 'tato' para o cliente de alto luxo, compreende realmente como atender todas as expectativas", ressalta Rafael.