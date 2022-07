Membro da equipe de Law & Order é assassinado em set de gravação

O membro da equipe da série Law & Order foi assassinado enquanto esperava o início das filmagens

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 18h16

Nesta terça-feira, 19, um membro da equipe da série Law & Order: Crime Organizado foi assassinado enquanto esperava o início das filmagens.

Johnny Pizarro, de 31 anos, era um segurança terceirizado da equipe, que cuidava do estacionamento e do set, e estava em seu próprio carro quando o crime aconteceu.

A NBC e o estúdio Universal Television divulgaram um texto lamentando o ocorrido. "Ficamos terrivelmente tristes e chocados ao saber que um de nossos membros da equipe foi vítima de um crime esta manhã e morreu como resultado. Estamos trabalhando com a polícia local enquanto eles continuam investigando".

"Nossos corações estão com sua família e amigos e pedimos que respeitem a privacidade deles durante esse período", finalizaram.

As gravações da terceira temporada da série estavam acontecendo em Nova York. De acordo com o departamento de polícia do estado, a vítima morava no bairro do Queens e chegou ao set, no bairro de Greenpoint, no Brooklyn, às 5h15 para trabalhar.

Enquanto esperava o início das filmagens, um homem usando calças pretas e um moletom da mesma cor abriu a porta do carro de Pizarro e disparou. A vítima chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu. As autoridades ainda não sabem se o criminoso conhecia Pizarro ou se tinha motivos para o crime.