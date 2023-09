Médicos encontram problema e Regis Danese será operado às pressas; veja detalhes

Regis Danese será operado às pressas após sofrer grave acidente; cantor fez comunicado na web

O ator Regis Danese vai passar por uma cirurgia de urgência após exames médicos detectarem que há um sangramento interno em seu organismo. Em um desabafo publicado nas redes sociais na madrugada desta quinta-feira, 31, ele apareceu para revelar a informação.

"Vou ter que passar por uma cirurgia de urgência. Aconteceu uma perfuração, os médicos não sabem se é no estômago ou no intestino delgado. Orem por mim", pediu ele que surgiu com o rosto ferido nas imagens.

O cantor gospel Regis Danese, de 50 anos, sofreu um acidente de carro nesta quarta-feira, 30, enquanto estava a caminho de um show na cidade de Ceres, região central de Goiás. Ontem, a assessoria do artista emitiu um comunicado sobre seu estado de saúde. "Regis Danese está estável, consciente, pressão normal e frequência cardíaca também e respirando em ar ambiente, porém, sofreu um trauma abdominal. Aguardando os resultados dos exames de imagens, como a tomografia para saberem como prosseguir", diz a mensagem.

🚨ASSISTA: Regis Danese revela que vai precisar passar por cirurgia de emergência após sofrer acidente de carro.



pic.twitter.com/3oj5grByDh — CHOQUEI (@choquei) August 31, 2023

ESPOSA CONTOU DETALHES

A mulher de Regis, Kelly Danese, falou sobre o acidente em seu Instagram. Segunda ela, o marido foi encaminhado para o Hospital Estadual de Jaraguá (Heja) e está bem. Além disso, ela contou que o carro bateu de frente com uma carreta e capotou. "Um livramento... O carro acabou... Estejam em oração", pediu ela, que está em Goiânia com a filha, Brenda.

Comunicado sobre o acidente

Através dos Stories da mulher do artista, um comunicado sobre o acidente foi divulgado. Na nota, informaram que ele está realizando alguns exames "para averiguar estado geral". Além disso, disseram que o cantor "segue com sinais vitais preservados, consciente e verbalizando".

"Hoje, 30, o cantor Régis Danese seguia com seu irmão Daniel de Goiânia para Ceres onde faria um show na cidade. No caminho, na Rodovia BR153 por volta das 18h30, Régis, que estava no volante, foi surpreendido por um caminhão que colidiu de frente com sua caminhonete que ficou totalmente destruída. O socorro veio da Equipe do Pedágio e o mesmo foi direcionado para o Hospital de Jaraguá que fica 50km de Geres. Neste momento Regis passa por exames e seu irmão Daniel não teve nenhum ferimento grave. Nesse momento está fazendo exames para averiguar estado geral. Segue com sinais vitais preservados, consciente e verbalizando", diz a nota.