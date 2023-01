Médico e capixaba: Conheça o namorado de Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul

Pediatra foi homenageado pelo governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite durante cerimônia de posse neste domingo (1º)

Eduardo Leite (37) surpreendeu ao se declarar para o namorado durante a cerimônia de posse neste domingo (1º), em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O governador reeleito do estado gaúcho pelo PSDB exaltou a presença do companheiro. Médico pediatra, Thalis Bolzan (30) é capixaba e mantém um relacionamento com o chefe do Executivo desde agosto de 2020.

Bolzan se formou em Medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo e se especializou em Endocrinologia Pediátrica pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), onde se dedica atualmente ao Mestrado na área. Eduardo Leite teve oficializou o namoro com o médico 11 meses após o início do relacionamento, durante uma entrevista do tucano ao Conversa com Bial, na Globo.

"Eu nunca falei sobre um assunto que eu quero trazer pra ti no programa, que tem a ver com a minha vida privada e que não era um assunto até aqui porque se deveria debater mais o que a gente pode fazer na política, e não exatamente o que a gente é ou deixa de ser. Estou namorando há 11 meses com um médico do Espírito Santo. Tenho uma enorme admiração e amor por ele. É pediatra, trabalhou em hospital de campanha", revelou o governador à época.

De lá para cá, os dois passaram a surgir juntos em diversas publicações nas redes sociais de ambos, com direito a declarações e comentários de "Te amo". Leite e Bolzan foram clicados juntos também durante o Carnaval em fevereiro de 2022.

DECLARAÇÃO DE AMOR

Durante o discurso de posse, neste domingo, Eduardo Leite aproveitou para exaltar o namorado. "É com muita alegria que eu estou aqui, ao lado do Thalis, o meu amor, o meu carinho", iniciou o governador, que seguiu discorrendo sobre o companheiro.

"Por quem, além de amor, tenho respeito e admiração pelo ser humano que é, pelo profissional de saúde que é, dedicado a crianças com câncer, a crianças especiais (...) O Rio Grande do Sul não tem uma primeira-dama, mas tem alguém que é de verdade, pode ter certeza", afirmou o tucano, sendo aplaudido no local.