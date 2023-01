Mayara Magri celebra o aniversário do namorado, Lauro César Muniz

Mayara Magri alfineta os haters ao celebrar o aniversário do namorado, Lauro César Muniz

A atriz Mayara Magri está em festa nesta segunda-feira, 16, por causa do aniversário do seu namorado, o autor Lauro César Muniz. Os dois estão juntos há algum tempo e ela fez questão de fazer uma homenagem nas redes sociais para ele. Porém, ela usou a mensagem para alfinetar os comentários negativos sobre o romance deles.

Em seu recado, ela parabenizou o amado e detonou quem critica a relação deles. "Lauro, hoje é seu aniversário, quero dizer que vc me trouxe luz! Meu companheiro, meu amor, meu escritor favorito. Dei vida às suas personagens e hoje dou minha vida à você. Diferente do que os hipócritas acham, estamos juntos não pelo motivos que os idiotas acreditam, mas sim por nós, pelo amor e respeito que temos um pelo outro, até quando a vida nos permitir. Parabéns!!!", disse ela.

Em 2022, Mayara Magri contou sobre sua relação com Lauro César Muniz em conversa com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo. “Na época em que fizemos os trabalhos juntos, a gente tinha uma relação muito cordial. Lembro que ele tinha uma pizzaria e, depois de uma peça dele em que eu atuava, íamos para lá. Mas nunca houve nada além de amizade. Ele, inclusive, era casado na época. Depois desse debate, a gente começou a trocar mensagens pelo whatsapp. A conversa fluiu muito bem. Em outubro do ano passado, ele, que mora no Rio de Janeiro, falou que viria a São Paulo para me encontrar. Ele veio e ficamos juntos. Era para ser uma estadia de quatro dias, mas ele acabou ficando quatro meses direto na minha casa. Não nos desgrudamos mais desde então. Estamos nos revezando entre Rio e São Paulo”, disse ela.