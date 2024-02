Mari Antunes, do Babado Novo, revela rotina após o nascimento da primeira filha: 'Supertranquila’

Em entrevista à CARAS Brasil, Mari Antunes, que deu à luz Malu há apenas dois meses, encara a nova fase com leveza e muita consciência

Mari Antunes (37), vocalista do Babado Novo, tem conciliado a maternidade com a carreira artística de forma leve e intuitiva, desde o nascimento da pequena Malu, de apenas 2 meses – mesmo prestes a encarar uma intensa agenda de shows neste carnaval. Em entrevista à CARAS Brasil, ela fala sobre o momento especial e como está lidando com a chegada do primeiro filho: ‘Não tenho problema nenhum com ela em relação à noite, a dormida, a cólica... Nada! Então está sendo uma fase supertranquila’.

Mamãe de primeira viagem, ela conta que Malu é uma bebê muito tranquila e que a tem proporcionado essa nova experiência sem muitos obstáculos e desafios. “Está sendo maravilhoso. Comento que Deus dá a porção certinha pra gente porque ela é perfeita, já entende que a mãezinha dela precisa ir para o carnaval trabalhar. Ela é supertranquila, não me dá trabalho nenhum, não tenho problema nenhum com ela em relação à noite, a dormida, a cólica... Nada! Então está sendo uma fase muito especial e supertranquila”, revela.

Além da criança ser um anjinho, Mari, que voltou aos palcos no final do ano passado, conta com uma rede de apoio especial. “Estou administrando tudo da melhor maneira possível. Tenho uma rede de apoio maravilhosa: mãe, marido, irmã, tia; então me dá bastante tranquilidade. Voltei a trabalhar no Revéillon, logo quando tinha acabado a fase do puerpério. Fiz o show e voltei para ficar com a minha nenenzinha. Consegui e estou conseguindo administrar da melhor maneira possível, graças a Deus”, comemora.

Desde que voltou a se apresentar, a cantora também tem cumprido com os outros compromissos artísticos. “Não parei mesmo. Preparamos música nova, sessões de fotos. A agenda de janeiro foi bastante intensa. E tem essa agenda de carnaval. Logo após o carnaval, vamos vir com música nova, projeto novo, não posso parar. Vem São João... Já estamos pensando nesse período junino. Então, tem muita coisa para acontecer este ano”, ressalta.

Com o tema Mundo Colorido, a banda Babado vai realizar apresentações em mais de cinco estados diferentes. Passando por Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Tocantins, Pará, Recife e Minas Gerais, o grupo vai levar os maiores clássicos do Axé Music e seus grandes hits, que prometem animar os foliões.

Em Salvador, o Babado Novo vai puxar o Bloco Uau! Chá da Alice, na quinta-feira de carnaval, no circuito Barra/Ondina.

CUIDADOS COM O CORPO

Antes de engravidar de Malu, Mari mantinha uma rotina de cuidados com o corpo e seguiu com ela durante a gestação. “Não parei com a minha rotina de prática de exercícios físicos durante a gestação, e isso me ajudou bastante. Fazia pilates e fisioterapia de duas a três vezes na semana para manter a questão postural. Então não tive dores de coluna, nada. Foi supertranquilo, mas a gente fez um preparo muito especial em cima de cada período gestacional”, diz.

Ciente de que seu corpo ainda não voltou ao que era antes da gestação, a vocalista do Babado Novo garante que não tem se preocupado. “Estou curtindo essa fase natural, de volta do corpo. Existe um processo muito natural e eu respeito. Mudança, sim, houve. Bastante. Fiz uma barriga muito grande durante o período da gestação, então ela está voltando aos poucos. Tem também a questão da textura da pele, a questão do quadril, que fica mais largo, mas estou sentindo que o corpo está começando a voltar e estou muito tranquila em relação a isso. Não me incomoda porque sei que é uma fase, um processo que precisa ser passado. Estou curtindo muito a neném e não estou focada em corpo agora. O corpo tem memória e estou confiando nessa memória dele (risos)”, fala.

SEGUNDO FILHO

Apesar de estar muito realizada como mãe da pequena Malu, Mari Antunes pretendo ter mais um filho. “Até para fazer companhia para ela, um irmãozinho. Penso somente em dois, não penso mais que isso, não. No momento (risos)”, saliente.

Casada com Aldo Rebolças, a cantora tece elogios ao papai de primeira viagem. “Meu marido está sendo incrível. É tudo muito novo para ele também, mas ele está desempenhando o papel de paternidade com muita maestria. Ele é superatencioso”, derrete-se.