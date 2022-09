Marcos Palmeira surge com os filhos da ficção e exalta parceria: "Cumplicidade"

Em clima de despedida, Marcos Palmeiras prestou uma homenagem aos 'filhos', José Loreto, Jesuíta Barbosa e Irandhir Santos

Marcos Palmeira (59) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 30, para prestar uma homenagem especial para seus filhos da ficção.

Em clima de despedida da novela Pantanal, o ator, que interpreta José Leôncio, compartilhou em seu perfil no Instagram uma foto ao lado de José Loreto (38), Jesuíta Barbosa (31) e Irandhir Santos (44), os interpretes de Tadeu, Jove e José Lucas, respectivamente, e exaltou a parceira entre eles.

"Quase no fim dessa bela empreitada que foi o #Pantanal não poderia deixar de falar desses filhos maravilhosos que essa história me trouxe. Cada um com seu talento, me ensinando muito, sempre. Um amor enorme que me enche o peito", começou o artista.

Em seguida, Marcos Palmeira se declarou para os filhos. "Foi um ano delicioso e estarmos juntos, dividindo tantas coisas deixa na alma uma certeza: Com amor tudo fica mais leve. Muito obrigado @irandhirsan, @jesuitabarbosa e @joseloreto por tanta cumplicidade e harmonia. Amo vocês! Ara, larga mão!", completou.

Confira a homenagem de Marcos Palmeira para os filhos:

