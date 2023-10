Marcos Oliveira, o Beiçola, teria desistido de ir para o Retiro dos Artistas

Administradora do Retiro dos Artistas diz que Marcos Oliveira, o Beiçola, não foi na visita agendada no local

O ator Marcos Oliveira deu o que falar na internet nesta semana após enfrentar problemas financeiros e pedir ajuda nas redes sociais. Inclusive, ele recebeu uma doação generosa de uma influenciadora digital e também o convite para viver no Retiro dos Artistas, que fica no Rio de Janeiro e é conhecido por abrigar os artistas em suas casas. Porém, a administradora do local, Cida Cabral, contou ao site Splash UOL que ele não compareceu na visita que estava agendada e parou de responder as mensagens. Assim, ele teria desistido do convite para morar com os outros artistas na instituição.

"Torço muito para que ele continue recebendo doações, que o livro dele continue vendendo. O Retiro [dos Artistas] esteve de portas abertas a ele e sempre estará a todos os artistas que precisam. É a nossa tarefa", disse ela, que ainda disse que o ator não teria gastos indo morar lá. "Sempre achei ele um pouco arredio em vir para cá, talvez por não conhecer a nossa infraestrutura e ficar inseguro. Na quinta-feira, quando agendamos a visita, tranquilizei ele e disse: 'você vai ter casa, comida, roupa lavada, médico, plano de saúde, não há necessidade de você passar por isso'. Sem cobranças, pois sabemos da condição dele. Ele ficou feliz e animado... Na segunda-feira, ao SBT, ele falou que não viria porque o Retiro não aceitava os cachorros".

Sobre os cachorros, ela contou que o local aceita apenas um cachorro por morador. "Ele poderia trazer um. Não seria confortável para o Marcos, nem para os três animais viverem em uma casa pequena", afirmou. Por enquanto, o ator não se pronunciou sobre o motivo para não ter ido para o Retiro dos Artistas, já que enfrenta desafios em sua vida financeira.

Marcos Oliveira abre o coração sobre crise financeira

Em entrevista recente, Marcos Oliveira afirmou que não tem vergonha de pedir ajuda para pagar as contas. O ator costuma fazer mobilizações na internet para arrecadar dinheiro, e também organiza rifas com objetos que recebe de doações de fãs. Ele chegou a ser criticado por rifar um celular de uma marca que não fosse da Apple.

"Preciso sobreviver. Ajuda quem quer; quem não quiser, pode meter o pau. Na realidade, toda a minha vida foi essa luta para sobreviver naquilo que eu sei fazer. Se eu fosse um ator ruim, já teria desistido há muito tempo", declarou ao "Notícias da TV".

Marcos explicou por que já recusou a entrar em reality shows como "A Fazenda" e "Big Brother Brasil" para tentar um prêmio milionário em dinheiro. "Jamais. Não vou fazer essas coisas. Não tenho muito controle na relação humana. Prefiro ficar sozinho e solitário e apenas trabalhar. Fico mais civilizado", comentou.

Apesar de ter lançado uma autobiografia, Marcos disse que a obra não foi para lucrar. "Não é uma grande coisa. Pelo menos me ajuda a viver com dignidade... Mas o que eu quero, por meio desse livro, é fazer outros trabalhos. Para eu tentar pagar as contas que um golpista me deixou. Ele me roubou R$ 350 mil, e até agora a Justiça não fez nada", lamentou.