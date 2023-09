Além de Marcos Oliveira, veja 10 celebridades que também foram parar no Retiro dos Artistas

Marcos Oliveira, conhecido por interpretar o Beiçola, irá se mudar para o Retiro dos Artistas após problemas financeiros

Conhecido por interpretar o personagem Beiçola em A Grande Família, o ator Marcos Oliveira (67) aceitou se mudar para o Retiro dos Artistas após enfrentar problemas financeiros. De acordo com o site Quem, a decisão foi tomada nesta sexta-feira, 29. Veja a seguir outras celebridades que também foram morar na instituição do Rio de Janeiro.

Cláudio Corrêa e Castro foi um dos grandes nomes que se mudaram para o Retiro dos Artistas . Em 2003, aos 75 anos, ele havia se divorciado de sua esposa, Miriam, com quem viveu durante 20 anos, e passava por problemas financeiros e de saúde. Como solução, ele decidiu ir morar na instituição.

Famoso apresentador e jornalista, Berto Filho terminou sua vida acolhido pela instituição. Ele havia deixado a Globo em 2008, e processado a RedeTV! por falta de pagamento referente aos meses em que trabalhou na transição entre a Manchete e a nova emissora. Ele morreu em 2016, aos 75 anos, em decorrência de um câncer de garganta.

A atriz Solange Couto é mais um dos nomes que se mudou para o Retiro dos Artistas. Na época, a intérprete de Dona Jura, de O Clone, passou uma temporada na instituição para ficar ao lado de sua mãe, que já morava lá havia um ano e meio.

Grande dublador brasileiro, Telmo Avelar morreu em 2017 aos 93 anos após passar seus últimos tempos no Retiro dos Artistas. Ele foi conhecido por dublar diversos personagens da Disney no Brasil, e também participou de novelas conhecidas da Globo como Irmãos Coragem, Nina e Pai Herói.

Integrante do grupo musical As Frenéticas, a cantora Edyr de Castro passou a morar no Retiro dos Artistas em 2011, após descobrir que sofria do Mal de Alzheimer. Ela, que esteve em novelas como Roque Santeiro, Cabocla e Sinhá Moça, morreu em 2019 aos 72 anos, em decorrência de uma falência múltipla de órgãos.

Além deles, os atores Armando Garcia, Rui Resende e Maria Lúcia Dahl também foram morar na instituição. Hoje, o retiro conta com cerca de 23 celebridades acolhidas, dentre eles estão nomes como Paulo César Pereio, ator e ex-marido de Cissa Guimarães, e o jornalista Sérgio Noronha.

CONFIRA FOTO DE ATORES QUE VIVEM NO RETIRO DOS ARTISTAS: