Marcos Oliveira, o Beiçola, é visto acompanhado em aeroporto

Ao desembarcar em aeroporto do Rio de Janeiro, Marcos Oliveira, o Beiçola, é recepcionado por homem e sai acompanhado do local

O ator Marcos Oliveira, conhecido como o Beiçola, de A Grande Família, foi flagrado desembarcando na noite desta terça-feira, 28, no Rio de Janeiro. O artista deixou o local acompanhado por um homem que estava aguardando por sua chegada.

Com uma mala de rodinha e uma mochila nas costas, o humorista chegou usando uma roupa básica. Sorridente, Marcos Oliveira acenou para o fotógrafo ao perceber que estava tendo sua passagem registrada.

O acompanhante do artista também sorriu para a câmera ao reparar na presença do paparazzo na saída do aeroporto.

Em entrevista à CARAS Brasil, o artista rompeu o silêncio e falou sobre não querer se mudar para a casa dos artistas. "Já adianto que ir para o Retiro dos Artistas resolveria parte dos meus problemas, mas tem outras coisas que envolvem isso que eu preciso esclarecer", disse Marcos Oliveira .

Ele, que está em cartaz com a peça Morreu, mas passa bem no Teatro Vanucci, no Rio, e divulga a autobiografia Marcos Oliveira - Muito Além do Beiçola, desistiu de se mudar para o local após receber uma doação de R$ 50 mil de Deolane Bezerra. O ator preferiu continuar na casa em que mora hoje com suas três cachorrinhas —Mel, Preta e Lola.

Fotos: Paulo Tauil / AgNews

Por que Marcos Oliveira desistiu de morar no Retiro dos Artistas?

Em publicação realizada em sua rede social, Marcos afirmou que desistiu do convite por não ter condições de contribuir com a instituição. Vítima de um golpe, o qual perdeu mais de R$ 250 mil, ele disse que nem o benefício do INSS ele tem recebido mais.

"Eu não tenho mais a minha aposentadoria. Sendo assim, eu não poderei contribuir com nada lá e eles precisam – afinal o Retiro é um condomínio cheio de vantagens pra quem vive lá. Mas eu não tenho como pagar", declarou.

Segundo o ator, o golpista solicitou empréstimos em seu nome e fez um cartão de crédito, o que acabou provocando uma enorme dívida. Por conta disso, ele não tem mais acesso ao INSS e valores que recebia da Globo anualmente.