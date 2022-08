Marcio Garcia comove ao anunciar morte na família

Nas redes sociais, o apresentador Marcio Garcia lamentou a morte do cunhado e prestou uma comovente homenagem

Marcio Garcia(52) comoveu os seguidores ao lamentar a morte de uma pessoa muito importante. Nos Stories do Instagram, ele revelou que seu cunhado, Rodrigo Santa Rosa, irmão de sua esposa, a nutricionista Andrea Santa Rosa (44), faleceu.

O apresentador compartilhou um clique em família em seu perfil oficial no Instagram, e falou sobre a perda. "Descanse em paz meu cunhado amado, Rodrigo Santa Rosa", escreveu o artista, colocando um emoji de coração.

Além dele, Andrea também falou sobre a morte do irmão. Ela compartilhou uma sequência de fotos com o irmão e o homenageou. "Ahh Rô, quantas saudades eu vou sentir de você, quantos momentos vivemos juntinhos dividindo o mesmo quarto a nossa infância e adolescência todinha... frequentando a mesma escola, com nossa turma de amigos da Vila Olimpia e do Colégio Elizabeth Lesseur. Até nos treinos de Volley no Centro Olímpico íamos juntos de buzão. Éramos eu e você o dia todo. Você era o meu ídolo, meu irmão mais velho, meu melhor amigo, meu Santinha! Gosto tanto desse apelido que a galera do Costa te deu, que quando cheguei no rio, roubei ele pra mim", começou.

A esposa de Marcio Garcia seguiu a homenagem relembrando momentos marcantes com o irmão. "E as férias em Santos!!!! Nossas tardes jogando buraco com a vovó Rosa..... depois passamos pro truco, ficávamos o dia inteiro na praia nos revezando entre truco e o volley, e a vovó ficava doida com a gente porque não voltávamos para almoçar. A noite nosso point era na sorveteria Genarus, pra mais umas rodadas de truco e umas boas bolas de sorvete. Eita tempos bons aqueles!!! Na faculdade não foi diferente, eu e você na Anhembi Morumbi. Nessa época morávamos sozinhos com e nosso primo Mauro, 3 jovens adultos no apê da Gomes de Carvalho, foi muito legal!!! Você era ciumento pra caramba, me regulava o tempo todo.... eu reclamava com a mamãe, mas no fundo eu amava como você cuidava de mim", acrescentou.

Andrea ainda falou sobre a esposa do irmão. "E as minhas amigas eram doidas com você, eu morria de ciúmes também, atrapalhava todas as suas paqueras. Mas quando a Dani chegou, tudo mudou!!! Você só tinha olhos pra ela, era lindo e inspirador ver esse amor genuíno. Vocês nasceram um para o outro, Almas Gêmeas!!! Eu sempre tive vocês dois como referência de casamento ideal.... cumplicidade, respeito, amizade e o amor reinavam nessa união. Não vai ser fácil para Dani, mas pode ter certeza que eu vou estar aqui para tudo o que ela precisar meu querido irmão", finalizou.

Confira as homenagens de Marcio Garcia e Andrea Santa Rosa:

