Marcelo de Carvalho e Chris Pitanguy comemoram aniversário de namoro

Em clima de romance, Marcelo de Carvalho e Chris Pitanguy celebram aniversário de namoro em viagem romântica: "Inseparáveis"

Nesta sexta-feira, 2, o clima foi de muito romance para Marcelo de Carvalho e Chris Pitanguy. O empresário e vice-presidente da RedeTV! celebrou mais um ano de relacionamento com a modelo.

O casal compartilhou um registro em comemoração aos três anos de namoro no perfil oficial no Instagram do ‘Mangia Bene’, canal de lifestyle e culinária que ambos apresentam na internet. No vídeo, Marcelo e Chris apareceram em Fontana di Trevi, localizado em Roma, fazendo um pedido em três momentos diferentes.

“02/02/2024, mais um ano juntinhos e inseparáveis. #happyanniversary”, escreveram na legenda. Nos comentários, os fãs e amigos enviaram mensagens de carinho. "Vocês são como macarrão com molho, cantuccini com vinho,arroz com feijão. Sempre a perfeita combinação", disse uma internauta. "Que vídeo lindo! Fofos demais.", afirmou uma seguidora. "Vocês são lindos e transmitem muita energia.", disse mais uma.

Após uma temporada na Europa, Marcelo de Carvalho e Chris Pitanguy estão aproveitando os últimos dias de descanso em uma viagem romântica em Nova Iorque. Por meio dos stories no Instagram, a modelo compartilhou que eles pretendem adotar um gatinho para presentear Marcela Fragali, uma das filhas do empresário. "Só eu e o Marcelo para virmos num café onde se brinca com gatinhos. A gente quer adotar um gatinho para a filha do Marcelo, a Ceci [Manoela Fragali], que mora aqui em Nova Iorque para ela não ficar sozinha".

Marcelo de Carvalho e Chris Pitanguy. Foto: Reprodução / Instagram

Como o casal se conheceu?

Por meio de sua assessoria de imprensa, Marcelo de Carvalho deu mais detalhes sobre o início do relacionamento com Chris Pitanguy. "Nós nos conhecemos há muito tempo, temos muitos amigos em comum e sempre nos esbarrávamos nos lugares, jantares na casa de um amigos, festas de outros, restaurantes. Sempre nos cumprimentávamos. Até que um belo dia, estávamos ambos solteiros, eu a convidei para sair e ela topou”, contou.

“Não topei de primeira [risos]”, relembrou a modelo. “Mas topou de segunda [risos]”, brinca o empresário. “Foi algo bem natural e a nossa conexão foi rápida”, finalizou Chris.