Marcella Rica fala sobre rumores de affair com Nah Cardoso após as duas curtirem um festival de música juntas durante o fim de semana

A atriz Marcella Rica e a influenciadora digital Nah Cardoso deram o que falar no último fim de semana. Isso porque no sábado, 2, as duas foram vistas juntinhas em um festival de música em São Paulo e levantaram rumores de um possível affair entre elas.

Em suas redes sociais, a ex-noiva do cantor Pe Lu, ex-integrante da banda Restart, abriu um álbum de fotos curtindo o show ao lado de amigos. No entanto, o que chamou atenção foi sua proximidade com a ex-noiva da atriz Vitória Strada."Mais um festival emo com a minha gatinha", escreveu Nah em sua foto.

Marcella, no entanto, negou os rumores de um possível affair com a influenciadora. Em entrevista ao gshow nesta segunda-feira, 4, a artista negou estar em um relacionamento com Nah e reforçou que são apenas amigas.

Nah Cardoso terminou seu relacionamento com Pe Lu em agosto do ano passado, colocando o fim em seu namoro que durava desde a adolescência. Já Marcella Rica anunciou seu término de Vitória Strada em julho de 2023, mas ambas continuam amigas até hoje.

Marcella Rica curtiu seu aniversário com a ex-noiva

Em outubro do ano passado, Marcella Rica mostrou que não há ressentimentos com sua ex-esposa Vitória Strada.Isso porque ela passou o seu aniversário ao lado da atriz, que fez questão de lhe publicar uma linda homenagem.

Separadas desde julho de 2023, as duas afirmaram que continuaram amigas mesmo após o término. E isso foi provado novamente quando Strada publicou um vídeo de Marcella comemorando em seus stories. Na publicação, a loira apareceu com um bolo na mão, enquanto cantava parabéns com seus convidados em uma balada em São Paulo.

Na ocasião, sua ex lhe deixou uma linda homenagem e se declarou. "Feliz aniversário pra dona das covinhas mais lindas desse mundo! Te amo, coisa linda! Tô aqui pra tudo, não esquece", escreveu Vitória.