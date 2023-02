Manu Gavassi divide momento romântico com o namorado e se declara: "Te amo apaixonadamente"

A atriz e cantora Manu Gavassi publicou uma foto agarradinha com o namorado e se declarou para o amado nas redes sociais

Manu Gavassi(30) surpreendeu os seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 14, ao compartilhar um novo clique ao lado do namorado, Jullio Reis.

Na imagem publicada no feed do Instagram, a atriz, cantora e ex-participante do BBB 20 surgiu agarradinha com o amado e aproveitou o registro para demonstrar todo seu amor por ele.

"Meu amor, meu colinho, meu Carnaval. Me ama nos dias que eu tô de boa tipo essa foto e nos dias que eu tô difícil tipo hoje. Te amo apaixonadamente @jullioreis! Vem logo pra cá pra gente jogar video-game!", declarou a artista na legenda da publicação.

A foto do casal encantou os seguidores. "Que fofos", disse uma seguidora. "Que casalzão", afirmou outra. "Que foto mais linda", comentou uma admiradora. "O amor mais lindo do mundo", falou mais uma. "Ah que perfeitos", escreveu uma fã.

Confira a foto de Manu Gavassi com o namorado:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manu Gavassi (@manugavassi)

Manu Gavassi esbanja beleza ao postar selfies

Recentemente, Manu Gavassi contou em seu Instagram que desembarcou no Rio de Janeiro e compartilhou algumas selfies. A cantora mostrou algumas fotos tiradas do seu quarto de hotel com vista para a praia.

Manu surgiu com uma camisola preta estampada com bolinhas brancas e sem maquiagem. Na primeira selfie compartilhada, a ex-BBB aparecia sorrindo e escreveu na legenda: "Felizinha no Rio! Me achei com cara de adulta nessa foto. Curti", disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!