Maisa vai brilhar na TV Globo? Opine sobre o futuro da nova estrela da emissora

Uma das artistas mais queridas da nova geração, Maisa (21) finalmente foi anunciada como uma das novas estrelas da TV Globo. A atriz estará presente na próxima novela das 18hrs da emissora carioca, a qual tem sido chamada de Garota do Momento.

"Confesso que estou até agora sem acreditar. Comecei minha carreira como atriz nas novelas e, após um tempo longe da TV, voltar com uma novela na TV Globo e uma personagem diferente de tudo o que já fiz, é muito especial e veio na hora certa", comemora Maisa.

Essa será a primeira vez que Maisa atuará como vilã de uma novela. Na trama, ela viverá uma personagem que será a pedra no sapato da protagonista. Escrita por Alessandra Poggi, Garota do Momento se passará em 1950 e mostrará uma jovem que luta para encontrar sua mãe e realizar seus sonhos no Brasil.

Maisa é conhecida por trabalhar em produções infantis desde que foi revelada aos 3 anos de idade. Ela já apresentou programas no SBT e brilhou no remake da novela Carrossel. Atualmente ela tem feito filmes para a Netflix e se destacado na série Depois dos 15, da mesma plataforma.

Vale destacar que nos últimos anos Maisa vinha aparecendo na Globo de maneira discreta, quando era convidada para participar de alguns programas da casa. Ela chegou a ser apontada como uma das cotadas para assumir o novo Vídeo Show, que foi pela emissora em 2019.

Na época, Sonia Abrão chegou a virar alvo de críticas após fazer um comentário sobre a possível contratação da atriz. "Eu acho a Maisa chata e antipática. Não consigo entender tudo isso que fazem em volta dela. Essa história de só ela na bancada não vai durar muito. Se eu tiver enganada mordo a minha língua e vou engolir o que estou dizendo. Não acho que dura muito”, disse.