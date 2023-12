Maisa Silva diverte web comemorar aniversário de solteira: "Cadê meu bolo?"

Sem um namorado há muitos anos, Maisa Silva diverte seus seguidores ao celebrar aniversário de solteira nas redes sociais

Com muito bom humor, a apresentadora e atriz Maisa Silva fez uma brincadeira muito engraçada com seus seguidores nas redes sociais. Nesta segunda-feira, 11, a protagonista da série De Volta Aos 15, da Netflix, surpreendeu ao celebrar uma data curiosa.

Em seu perfil oficial do X (antigo Twitter), a artista comemorou seu aniversário de solteira após dois anos sem estar em um relacionamento. Na ocasião, ela publicou uma foto sua se arrumando, com direito a máscara facial brilhante e uma pessoa cuidando de seu cabelo.

Na legenda da foto, ela brincou com a data e divertiu seus seguidores. "Cadê meu bolo de 2 anos de solteira? Estou aceitando", disse. Nos comentários, seus amigos e fãs não deixaram de comentar a brincadeira.

"Tem horas que eu queria tirar sua senha de você...", disse sua amiga, a atriz Klara Castanho."Daqui 2 anos posso te dar um de 2 anos de namoro...", brincou um fã, que aproveitou para flertar com Maisa. Outros ainda receberam uma resposta da famosa. "Parabéns amor, felicidades. Ano que vem tem mais", escreveu um admirador. "Ano que vem tem mais é bom ou ruim?", questionou ela.

Vale lembrar que o último relacionamento público de Maisa foi com Nicholas Arashiro. O namoro durou por quatro anos e o término foi anunciado no fim de 2021. Na época, a apresentadora pediu respeito e privacidade para o ex-namorado, que não era uma figura pública.

kd meu bolo de 2 anos solteira estou aceitando 🎈 pic.twitter.com/5fUlUwLLxm — +a (@maisa) December 9, 2023

tem horas que eu queria tirar sua senha de você…….. — Klara (@KlaraCastanho) December 9, 2023

daqui 2 anos posso te dar um de 2 anos de namoro... 😇 — Guto Barbosa ⏱🌎 (@foioguto) December 10, 2023

Ano que vem tem mais é bom ou ruim? https://t.co/QmjG1U3mg7 — +a (@maisa) December 9, 2023

Maisa Silva dá show de beleza e estilo ao posar com look elegante

No último dia 5, a atriz Maisa Silva encantou seus seguidores ao compartilhar um álbum de fotos com look super elegante. Na ocasião, a artista mostrou imagens da festa de 50 anos da apresentadora Angélica, que aconteceu no dia 30 de novembro.

Para comparecer ao evento, Maisa apostou na beleza ao eleger um vestido longo preto com recortes estratégicos. O look mostrava parte do abdômen e da cintura da famosa. Com uma maquiagem discreta, a atriz ainda carregava uma bolsa preta nas mãos.

Após as fotos da festa serem divulgadas, o look de Maisa surpreendeu. A peça é da grife Aya Muse e foi avaliado em cerca de R$ 5.600. Além das fotos do look, a estrela ainda publicou em suas redes sociais uma foto ao lado de Angélica e de uma amiga.