Maíra Cardi surpreende ao exibir antes e depois do seu corpo: "Humilhação"

Maíra Cardi compartilhou cliques antigos para mostrar o efeito do whey protein no organismo e admitiu sentir vergonha de sua antiga forma física

A influenciadora Maíra Cardi usou as redes sociais para fazer uma análise de seu antes e depois. Ela compartilhou diversos cliques antigos para mostrar o efeito do whey protein no organismo e admitiu sentir vergonha dessa época. "Eu já sei como vou fazer para vocês para mostrar a diferença de whey. Eu vou usar a minha foto de quando eu tomava whey. De períodos e dietas diferentes para vocês verem", começou ela.

"Que humilhação abrir essas fotos pra vocês. Eu estava muito na m*rda em todos os sentidos. Meu Deus, como era cafona, como estava perdida. Eu quero muito provar um ponto pra vocês. Tanto o ponto do whey quanto que Deus é bom", iniciou a influencer. "Coloquei aqui duas fotos de pappazari. Olha como minha barriga está estufada, é mais quadrada. Essa outra foto [ela aponta pra outra imagem] é de quando eu não tomava whey. Olha a diferença da cintura", disse ela sobre a imagem em que aparece na praia.

Em seguida, ela se lembra da época em que foi rainha do Carnaval. "Deus curou esse momento da minha vida, mas vamos lá. Olha minha barriga estufada. E essa foto aqui [ela aponta pra outra imagem], é quase 10 anos depois. Como que 10 anos depois estou melhor do que 10 anos antes? Mas o leite deixa a barriga da gente quadrada, estufada", disse.

Alimentação crudívora

No storie seguinte, Maíra Cardi mostrou mais imagens. "Essa época era quando fazia alimentação crudívora, ou seja, vegana, a grosso modo. Você só come frutas, legumes e verduras crus. Não come nada de animal, mas também não cozinha. Foi a época que mais fiquei definida, mais magrinha. Foi a época que mais curti meu corpo e a parte espiritual. Fiquei três anos dessa forma".

"Tem umas fotos piores, mas eu acho que não preciso passar por tanta humilhação. O que eu queria provar pra vocês é que alimentação muda completamente o corpo. Ela pode deixar seu corpo mais feminino, mais masculino... Mas eu achei cada foto horrorosa aqui, eu ia assim pra praia, deixava os paparazzi tirarem fotos. Só vergonha. Mas não estou falando de horrorosa não, estou falando de sem noção, umas coisas que fazia na vida, sem Deus na vida", encerrou.