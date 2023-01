Maira Cardi posa de biquíni e pede fim dos julgamentos ao seu corpo: "Preconceito"

Maira Cardi posa de biquíni fio-dental, exibe corpo magérrimo e revela que sofre preconceito no Brasil

A influenciadora Maira Cardi (39) publicou um desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira,16, em que refletiu sobre a diferença de tratamento que recebe nos Estados Unidos e no Brasil.

Ela voltou de uma temporada na Califórnia e fez uma reflexão em seu perfil. A musa compartilhou uma foto em que surge com um biquíni mínimo e abriu o coração.

"Quando eu morava na Califórnia, vivia estudando muito, andando de patins, tomando sol, indo à feira orgânica, dançando… e vivendo o que eu prego e vendo até hoje, saúde, amor e alegria! Mas ao voltar morar ao Brasil, meu preconceito e meu machismo foi resgatado e sem perceber eu passei a me julgar novamente!", disse ela.

Segundo a ex-BBB, fora do Brasil o corpo é tratado de outra forma. "Na Califórnia o corpo é visto com muito respeito e admiração a saúde! As mulheres elogiam nossa barriga, nossa bund@ , nossos vestidos, a gente não se chama de put@ de piranh@ , nem critica a foto da outra, muito pelo contrário elogia e muito! Enfim aqui nesse pais que eu amo tanto eu voltei a viver como meu amado paizinho me ensinou…. E sem perceber short e decote Jamais, biquíni então…", avaliou ela.

Após uma curta temporada nos EUA, ela refletiu. "Bom eu voltei para Califórnia em agosto e pedaços dela me resgataram o respeito pelo meu trabalho, pela minha vida, pelos meus valores independente do tamanho da minha roupa! Desabafo de uma mulher que já se ferrou o bastante por preconceito", avisou a ex-mulher de Arthur Aguiar.

Veja:

Maíra Cardi se abre sobre reatar com Arthur Aguiar

Voltaram? Maíra Cardi decidiu abrir o jogo em suas redes sociais e foi bastante sincera com suas seguidoras, que questionaram uma possível volta após rumores: "Eu e o Arthur terminamos, sim, definitivo, sim. A gente encerrou nosso ciclo. Obviamente que vamos ser amigos para o resto da vida. Ele é pai da minha filha, faz parte da minha família e vai fazer pra sempre", contou a mãe de Sofia, fruto do relacionamento. O casal, conhecido pelas idas e vindas, se separou pela terceira vez em outubro do último ano,