Mãe do ex-BBB Eliezer fala sobre Viih Tube: "Ela é muito boazinha"

Nas redes sociais, a mãe do ex-BBB Eliezer contou que ainda não conheceu Viih Tube, mas elogiou a influencer

CARAS Digital Publicado em 17/07/2022, às 09h00

Neste sábado, 16, Eliezer (32) abriu uma caixa de perguntas no Stories do Instagram para responder algumas curiosidades dos fãs.

O ex-participante do BBB 22 estava acompanhado da mãe, Ana Beatriz, que também respondeu algumas perguntas sobre o filho.

Dentre os questionamentos dos fãs, um internauta quis saber o que a mãe de Eliezer achava de Viih Tube (21), com quem o rapaz está vivendo um affair. Ana explicou que ainda não conhece a influencer pessoalmente, mas rasgou elogios.

"Fofinha, uma gracinha! Educadinha! Ainda não tive a oportunidade de conhecer ela, estou doida para conhecê-la. Ela é muito boazinha, engraçadinha, muito fofa", disse a mãe do ex-BBB. O designer revelou que as duas já conversaram por chamada de vídeo.

Críticas ao relacionamento

Recentemente, Eliezer usou as redes sociais para rebater internautas que criticavam seu relacionamento com Viih Tube. O ex-BBB Eliezer respondeu diversos internautas no Twitter, e rebateu as críticas do público sobre o casal do momento.

"Como pode a Vitória Tube não ter vergonha de expor na sociedade que namora o Eliezer", disse uma internauta, que logo foi respondida por Eliezer: "Pois é! Tem coisas que não se explicam… igual… Como pode você não ter vergonha de expor essa sua lata estragada pra sociedade?", disse ele ao responder uma internauta.

Depois foi a vez de Viih Tube fala sobre sua relação com Eliezer. "Oi, deixa eu explicar um negócio pra vocês, vocês acham mesmo que precisamos de marketing pra casal? Sendo que eu solteira causa muito mais, se fosse ir pela lógica de engajamento que vocês tanto falam, eu iria esconder minha relação com ele de vocês e fingir que tô a desapegada", disse ela em um trecho da publicação.