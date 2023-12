Mãe de Ludmilla se emociona ao falar de encontro de filha com Beyoncé

‘A diva dela conhecia ela', se emocionou a mãe coruja ao falar sobre Ludmilla que encontrou estrela americana em evento com fãs

Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla, chorou ao falar do encontro da filha com Beyoncé, na noite de quinta-feira, 21, durante a visita surpresa da estrela americana a Salvador para uma festa para os fãs. "Estou explodindo de gratidão, com a cara inchada de tanto chorar", disse a empresária nesta sexta-feira, 22, sobre a realização do sonho de Ludmilla, que no começo da carreira usava MC Beyoncé como nome artístico.

"Talvez para muitas pessoas seja algo como 'ah, que bobeira, a mulher está chorando porque a Ludmilla conheceu a Beyoncé'. Mas eu só consigo me recordar o dia em que eu estava em uma feira em Duque de Caxias e a Ludmilla ainda adolescente ficou me perturbando para comprar um DVD pirata da Beyoncé. Ela 'compra, mãe, compra, mãe', e eu 'não vou gastar meu dinheiro com isso não'", lembrou Silvana.

"E a Ludmilla como sempre é muito insistente nas coisas dela e eu comprei o tal DVD. E a minha emoção é o fato de saber que ela conheceu a diva dela, mas a diva dela também já conhecia ela", disse Silvana, em vídeo. "Numa feira em Duque de Caxias, eu não tinha nem grana para comprar um DVD original para minha filha, tive que comprar o pirata. E ela se inspirou e olha aí o resultado", explicou Silvana.

Recentemente a funkeira anunciou uma nova turnê, ‘Ludmilla in The House Tour”, na qual ela diz ter se inspirado na cantora americana: “Eu falei: ‘Acho que é isso que eu quero fazer. Cantar, dançar, poder ter essa liberdade de trocar de cabelo, de roupa. E foi assim que a Beyoncé praticamente me emergiu na música. Por causa da influência dela, eu virei uma das maiores cantoras do meu país e uma das maiores da América Latina”.

Ludmilla agradece a si mesma ao encontrar Beyoncé

No Twitter, a brasileira comemorou o encontro e disse: “MC Beyoncé, sempre foi por você. Obrigada por não ter desistido”. Logo depois, nos stories do Instagram, ela surgiu gritando de alegria e vibrando muito ao entrar em seu jatinho após o encontro.

“Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Obrigada, meu Deus. Gente, nunca desista dos sonhos de vocês, pra Deus nada é impossível e ele é fiel para cumprir tudo o que nos promete, continuem sonhando e correndo atrás”, disse ela, que ainda se declarou para a cantora. “Eu te amo demais. Você é a mais pik* do mundo, amanhã eu venho contar para vocês”,escreveu.