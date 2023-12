Mãe da jovem que morreu por causa de fake news fala pela primeira vez

Mãe da jovem Jéssica Vitoria Canedo, que morreu aos 22 anos após fake news com Whindersson Nunes, diz: ‘O povo massacrou ela’

A morte da jovem Jéssica Vitoria Canedo comoveu o Brasil após ela ter sido vítima de fake news envolvendo o humorista Whindersson Nunes. Ela foi alvo de prints falsos de uma com o humorista, mas isso nunca existiu. A jovem lutava contra a depressão e não resistiu. Agora, a mãe dela, Inês Oliveira, desabafou sobre tudo o que aconteceu com sua filha.

Em entrevista ao programa Cidade Alerta Minas, da TV Paranaíba, Inês relembrou o pedido de ajuda da filha e a dor de perdê-la.

“Ela chegava aqui chorando, [e falava]: ‘Mamãe, pede para eles pararem porque eu não estou aguentando. Faz alguma coisa, mamãe’. O que eu podia fazer… Eu só gravei um vídeo, pedindo a eles, pelo amor de Deus que parassem. Porque se eles tivessem parado, capaz da minha filha hoje estar aqui, sabe? Eles postaram primeiro nesse tal de ‘Choquei’, eu nem sei o que é esse trem. Mas foram eles quem ela me mostrou, que estavam xingando ela. Falaram Lá nessa página, sabe? Ela já não estava aguentando mais”, disse ela.

Então, ela contou que as duas tinham acabado de mudar de cidade e a filha já tinha depressão. “A menina já estava com a cabeça ruim, gente, já não estava bem, estava doente. A gente tem muitos laudos dela. Ela não estava bem, e essa aí encarrilhou a última mesmo, ela vir fazer essa tragédia, de não ter aguentado mesmo”, contou.

A mãe da jovem ainda completou sobre a doença mental da filha. “Ela ficava deitada dentro daquele quarto direto. Todo mundo aqui é testemunha, os vizinhos, as irmandades que são da minha igreja. Eles vinham visitar, todo mundo orava por ela. Ela estava passando por esse período muito difícil, dessa depressão, sabe? E eu lutando, dia após dia. Foram lá no meu Instagram, pegavam foto dela, tiravam print do meu Instagram, foi deduzido isso. Mentiram que ela tinha um caso com o moço, sendo que nem redes sociais a minha filha tinha, ela conversava comigo por telefone, nem Whatsapp. Mesmo com problema de saúde, passava noites e noites sem dormir, cuidando, vigiando ela para não fazer nada. E o povo massacrou ela”, relembrou.

Por fim, ela disse quer justiça pela morte da filha. “Tudo o que quero é que alguém faça justiça e mostre que tem justiça nesse Brasil ainda, para que nenhuma mãe passe pelo que estou passando, essa dor de perder sua filha dessa maneira. Isso é tudo que tenho a dizer”, finalizou.

Whindersson Nunes também já falou sobre a morte da jovem

O humorista Whindersson Nunes desabafou nas redes sociais na noite desta sexta-feira, 22, ao receber a notícia da morte da jovem Jessica Vitoria Canedo. Em uma mensagem, ele se mostrou perplexo com a informação.

A Nonstop Produções S.A., escritório responsável pelo gerenciamento de Whindersson Nunes, vem a público manifestar o posicionamento do artista sobre a dimensão catastrófica de uma história inventada a partir de uma fake news. Nesta sexta-feira (22), Whindersson Nunes foi surpreendido com a triste notícia do falecimento da jovem Jessica. Perplexo com o desencadeamento desse novo massacre público proporcionado pelo uso negativo das redes sociais, o artista lamenta:

'Estou extremamente triste. Voltei ao dia em que perdi meu filho. Que ninguém passe pela dor de enterrar um filho'.A Nonstop Produções S.A. e Whindersson Nunes lamentam profundamente o ocorrido e prestam solidariedade à família da jovem Jessica, bem como repudiam, veementemente, o linchamento virtual e o uso nocivo das redes sociais.

Se você estiver passando por questões emocionais, busque ajuda. Disque 188 para o CVV - Centro de Valorização da Vida."