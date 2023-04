Mãe coruja, Kris Jenner faz bela homenagem de aniversário para a filha Kourtney Kardashian

A influenciadora Kourtney Kardashian está completando 44 anos e recebeu uma bela homenagem de sua mãe Kris Jenner

Nesta terça-feira, 18, Kourtney Kardashian está completando 44 anos de vida! A matriarca do clã Kardashian Jenner, Kris Jenner celebrou a data em seu Instagram.

Em um vídeo emocionante, Kris compartilhou imagens desde quando chegou com a primeira filha da maternidade até os dias atuais ao som da música “My Girl” do grupo The Temptations.

Na legenda, a empresária emocionou com um texto para sua filha mais velha. “Feliz aniversário para a minha primeira filha @kourtneykardash! Realmente parece que foi ontem que você nasceu. Eu mal posso acreditar como o tempo passa rápido... Eu consigo lembrar de casa conquista preciosa e incrível, e como você chegou aquele dia e roubou nossos corações”, começou Kris.

A mãe de outros cinco filhos, ainda escreveu: “Obrigada por ser a mais incrível e maravilhosa filha, mãe, tia, irmã, esposa e amiga... Você é linda por dentro e por fora! Você é inteligente, talentosa, gentil, criativa generosa, amável, e é a melhor confidente e conselheira de design! Você é a melhor para ir à Dineyland com e você é a melhor companheira de compras! Você é a melhor mãe e eu ficou muito orgulhosa de você todos os dias. Eu agradeço a Deus por me escolher para ser sua mãe e eu te amo mais que você sabe”.

Nos comentários, a aniversariante se emocionou com a publicação feita pela mãe e comentou: “Eu te amo mamãe”.

True!

Recentemente, outro membro do clã Kardashian-Jenner celebrou aniversário. A primeira filha de Khloé Kardashian, True, comemorou mais um ano de vida!

A menina que fez cinco aninhos, recebeu homenagens da sua avó Kris Jenner e da sua tia, Kim Kardashian, nas redes sociais.