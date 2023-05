Madrinha do 'Altas Horas', Serginho Groisman faz homenagem à Rita Lee

Rita Lee morreu na noite de 8 de maio aos 75 anos de idade

Serginho Groisman (72) prestou homenagem para a cantora Rita Lee, que morreu aos 75 anos na noite de segunda-feira, 08. Recentemente, o Altas Horas ganhou um novo palco no cenario, ‘Palco Rita Lee’ e fez um programa todo dedicado à cantora no mês de abril. No Instagram, ele compartilhou um registro feito em 2012, quando a artista participou da atração da TV Globo.

"Hoje é um dia de tristeza infinita. A Rainha , a madrinha do #altashoras , a amiga de sempre e de todos nós está indo…Rita Lee minha roqueira de sempre obrigado pelas transgressões , pela ternura, pelo verbo, pela família que construiu. Vamos sentir tua falta mas sei que está em paz. Meu beijo carinhoso para a família que cuidou com muito respeito nos últimos momentos. Saudades sempre", postou.

No programa, Groisman usou uma camiseta com um desenho de Rita Lee. No dia do programa, a cantora fez a sua última aparição na internet antes de sua morte, há cerca de um mês. Em sua casa, ela apareceu agasalhada e de óculos no sofá enquanto estava na frente da TV.

Ao compartilhar a imagem, o marido dela disse: “Adoramos! Obrigado a todos”. E o apresentador Serginho Groisman agradeceu pela atenção dela. “Rita e Roberto. Todo o amor do mundo para vocês”, disse ele.

A cantora tinha sido diagnosticada com câncer de pulmão em maio de 2021 e deixou três filhos, João, Beto e Antônio, com o músico Roberto de Carvalho, seu grande parceiro de vida na música. Em abril de 2022, Rita chegou a dizer que estava curada do câncer - um tumor primário no pulmão esquerdo - ao receber resultados satisfatórios nos exames que indicavam a remissão da doença.

João Lee comove com homenagem para a mãe

O músico João Lee (44), que é filho da cantora, escreveu uma homenagem emocionante para a mãe nas redes sociais: "Minha mãe, que amo mais que tudo nessa vida, virou uma estrela no céu. Que vida intensa e espetacular você teve. Admirada e amada por tantas pessoas. Tão a frente do seu tempo. Sempre conversamos sobre o quão terrivelmente importante é escolher bem seus heróis. São eles que moldam as nossas vidas, o nosso comportamento e quem somos.”