Lula: veja o convite para a posse do novo presidente do Brasil

Deputada Erika Hilton mostra o convite que recebeu para participar da recepção da posse de Lula no Palácio Itamaraty

A posse de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente do Brasil pela terceira vez aconteceu neste domingo, 1, e terá uma recepção para convidados logo depois da cerimônia pública. E o convite para a recepção foi encaminhado por e-mail para uma lista Vip de convidados.

A deputada Erika Hilton recebeu o convite para a recepção e mostrou nas redes sociais. O e-mail tinha o título assim: “Posse Presidencial – Convite para Recepção no Palácio Itamaraty".

O texto do e-mail dizia: “Excelentíssima Senhora Deputada Erika Hilton e cônjuge, o Excelentíssimo Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República, e a Senhora Janja Lula da Silva têm o prazer de convidar para a recepção que oferecem em homenagem às delegações estrangeiras por ocasião da Posse Presidencial, no dia 1º de Janeiro de 2023, domingo, às 18h30, no Palácio Itamaraty”.

O recepção para os convidados contará com um jantar especial para os convidados com um menu assinado por chefes renomados brasileiros. O menu contará com os bolinhos de feijoada de Kátia Barbosa, o churros de tapioca com vatapá de Morena Leite, o pudim de tabuleiro de tapioca de Ieda Matos, o arroz carreteiro com ovo de Paulo Machado e o Ho'o Xanena Xupu (mojica de mandioca com peixe) de Kalymaracaya Nogueira.