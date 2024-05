Luisa Sonza e Whindersson Nunes se unem para reunir doações ao RS

O ex-casal Luisa Sonza e Whindersson Nunes mobilizou famosos para reunir doações destinadas ao RS; informação foi compartilhada por Juliana Paes

Luisa Sonza e Whindersson Nunes se uniram para reunir arrecadações em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A iniciativa do ex-casal foi divulgada por Juliana Paes nas redes sociais na última quarta-feira, 8. Ela é uma das famosas incluídas no grupo criado no WhatsApp.

“Vocês são gigantes! Parabéns pela iniciativa. Estamos juntos”, escreveu a atriz nos Stories do Instagram. Juliana ainda compartilhou que, além dela, artistas como Preta Gil, Deborah Secco, Duda Beat e Pedro Sampaio também estão incluidos no grupo. Além de influenciadores como Camila Coutinho, Bianca Andrade, - ou Boca Rosa - Sabrina Sato e Juliette.

“A gente está juntando as nossas doações em dinheiro, pedindo as doações para as marcas. A Cami Coutinho ficou com essa tarefa de publi solidária. Estamos juntando nossos esforços para ajudar”, completou a famosa.

whindersson e Luísa Sonza criaram um grupo com os famosos pra eles doarem dinheiro para conseguirem as coisas que precisam no RS pic.twitter.com/stBiDoawuF — a cu de cabrito ♰ (@oamortxmdessas) May 9, 2024

A Ulbra, em Canoas, está recebendo doações para garantir a assistência a mais de 6 mil pessoas no local, além de outras tantas atingidas pela enchente que estão em outros abrigos.



Entre os donativos, estão os enviados pela Luísa Sonza e pelo Whindersson Nunes. @gzhdigitalpic.twitter.com/JNew2LCRvm — Jônatha G. Bittencourt (@jb_jornalista) May 9, 2024

Whindersson Nunes mostra boia 3D para ajudar em resgate de vítimas no RS

Whindersson Nunes está engajado em ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, e nesta quinta-feira, 9, ele mostrou uma bola em modelo 3D capaz de ajudar a resgatar as pessoas que estão ilhadas.

O humorista contou que o protótipo conta com oito garrafas pet, e é capaz de sustentar uma pessoa na superfície da água. "Desenvolvemos uma solução usando a física pra ajudar na organização no resgate. Eu e o @gildariolima desenvolvemos um modelo 3D, podendo ser imprimido em qualquer lugar do Brasil e enviado para o pessoal no Rio Grande do Sul."

"O modelo imprimido usa 8 garrafas pet de maneira rosqueada, circuladas com uma silvertape sustentam 1 pessoas, e 4 (com 8/1 garrafas por modelo) fazem um cavalo de 500kg flutuar na água, ideias pra situações como essa triste do vídeo do cavalo isolado. E ajuda a manter os helicópteros ocupados com comida e água pras pessoas esperando por resgate", explicou ele.

E completou: "4 drones que suportam 10kg cada vão começar a operar nessa madrugada entregando comida pras pessoas dos prédios, por favor não atrapalhe essa operação, mantenham-se seguros e salvos o máximo possível!".