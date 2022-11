Luísa Sonza aposta em look cheio de recortes para Grammy Latino mas avisa: ‘Não é o look do red carpet’

Cantora Luísa Sonza deixa seguidores impressionados com look escolhido para comparecer ao Grammy Latino

CARAS Digital Publicado em 17/11/2022, às 21h14

Nesta quinta-feira, 17, acontece a premiação do Grammy Latino, em Las Vegas, nos Estados Unidos. E a cantora Luísa Sonza (24) chegou chegando na premiação. Em suas redes sociais, ela mostrou um look que escolheu para ir até o evento, mas avisou que não é o look principal ainda.

“Esse não é o look do red carpet. (AGUARDEM)”, escreveu a cantora na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nos cliques, ela apostou em um vestido preto cheio de recordes, deixando a barriguinha chapada à mostra, além da perna.

Nos comentários, os seguidores foram à loucura com o look da loira. “Brabos!”, disse uma. “A beleza!”, exclamou outra. “A Luísa pegou toda beleza do mundo para ela!”, exaltou um terceiro internauta. Além das milhares de palminhas e corações enviados.

Veja a publicação da cantora Luísa Sonza mostrando seu look para comparecer ao Grammy Latino:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUÍSA SONZA (@luisasonza)



Luísa Sonza desabafa sobre relacionamentos: ‘Não consigo aturar’

Em suas redes sociais, Luísa Sonza também decidiu abrir seu coração sobre um assunto delicado: relacionamentos. Em seu Twitter, a loira disse que até pensa em namorar, mas em seguida desiste por tédio.

“Eu tenho vontade de namorar, mas simplesmente não consigo aturar uma pessoa por mais de 24 horas”, explicou. Então, debochada, uma seguidora disparou: “Imagina ter que aturar você também”. A loira não deixou barato e devolveu: “Nossa, coitada”, escreveu.