Lucinha Lins espanta o etarismo e avalia carreira: 'Envelhecer trabalhando'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Lucinha Lins compartilha sobre sua trajetória, retorno com a peça 'As meninas velhas' e projetos na carreira

Quando o assunto é teledramaturgia brasileira, impossível não se lembrar do nome de Lucinha Lins (71), uma das maiores damas da atuação. Com mais de 70 anos, ela acumula no currículo uma trajetória de sucesso como atriz, cantora, compositora e apresentadora. Em entrevista à CARAS Brasil, ela avalia sua carreira: "Envelhecer trabalhando".

Tem desejo de parar? Pelo contrário! Lucinha comenta que se sente cheia de energia e vontade de trabalhar: "Meu Deus, o velho de hoje surfa na praia com o neto, as coisas mudaram, eu tenho 71 anos e ando de bicicleta, essa energia que nós temos não pode ser deixada em casa, ela precisa ser utilizada, vista e revista por todo mundo. Como atriz, eu posso envelhecer trabalhando maravilhosamente bem".

"As coisas mudam sim de acordo com a idade, as grandes protagonistas do audiovisual, de um modo geral, são mais jovens, mas isso não pode ser um empecilho para um pessoa mais velha trabalhar. A experiência diz tudo", declara.

Recentemente, Lucinha Lins também gravou uma pequena participação especial em Dona Beja, da plataforma de streaming Max Brasil. Na trama, ela será Miss Callen, uma inglesa e professora de de inglês no convento.

"O convite foi inegável. Ela vem visitar Dona Beja quando as meninas estão de férias e ela quer conhecer esssa mulher tão benfeitora, que é muito caridosa com as obras do internato. E, é claro, que ela pensa que vai encontrar uma aristocrata, e aos poucos ela vai descobrindo que Dona Beja é uma prostituta. Esperem para ver".

A atriz é só elogios para esse trabalho: "É lindo, pelo que eu pude ver tem começo, meio e fim minha participação. A direção de arte e figurino é deslumbrante, foi uma alegria, um trabalho tão bacana. Estou louca para ver. Depois vocês me falem se gostaram também. Eu tenho certeza que vou adorar", brinca.

Durante a conversa, Lucinha também foi questionada se pretende retornar a atuar em novelas da TV aberta. Seu último papel foi em Apocalipse, na Record TV. Muito bem-humorada, ela responde que aceita retornar.

"Saudade de fazer uma novela, tem muito tempo que não faço uma, tomara que me chamem. Tomara que lembrem de mim. É isso, parar jamais! Sou igual as pessoas de circo, eu preciso de um picadeiro para me mostrar", finaliza.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucinha Lins (@lucinhalinsoficial)

Nos palcos

No dia 05 de abril, Lucinha estará de volta com o espetáculo As meninas velhas. O texto é de Claudio Tovar (79). O retorno acontecerá no Teatro das Artes, no Shopping da Gavea. Será um curta temporada, ficando em cartaz até o dia 05 de maio.

"Esse espetáculo fala da amizade, são quatro mulheres loucas, engraçadas e todas com seus vícios, são amigas da vida desde crianças e elas lidam com o hoje, esse é o grande barato da peça. O passado não tem muita importância, isso renova sempre a esperança para o amanhã", comenta.

Mas não para por aí, Lucinha também está no espetáculo Palavra de Mulher, que completa 15 anos em cartaz. A trama é uma espécie de cabaré que revisita o universo feminino a partir das canções de Chico Buarque. Nesse ano que Chico completa 80 anos, a peça volta a viajar pelo Brasil.