Luciano Szafir recebe alta hospitalar após realizar procedimento cirúrgico

Após ficar dois dias internado para realizar uma cirurgia no quadril, Luciano Szafir deixa o hospital nesta sexta-feira, 04

CARAS Digital Publicado em 04/11/2022, às 15h09

Na tarde desta sexta-feira, 04, o ator Luciano Szafir (53) recebeu alta do Hospital Nove de Julho, em São Paulo, após passar dois dias internado para realizar um procedimento de artroplastia total do quadril.

A informação da alta foi confirmada pela assessoria de imprensa de Szafir ao Estadão. “Teve alta. Já está indo para casa”, disse a equipe.

Na noite desta quinta-feira, 3, a mãe de Luciano Beth Szafir usou as suas redes sociais para atualizar os fãs sobre o estado clínico de saúde do filho e informar que a cirurgia foi bem sucedida. "Luciano, eu, Dov e nossos grandes amigos @byravsany @rabinonachum cirurgia foi um sucesso @hosp9dejulho", afirmou.

Em seguida, o médico Marcelo Godoi Cavalheiro, responsável pela cirurgia do ator deu alguns detalhes sobre o procedimento cirúrgico, pelo qual Luciano foi submetido."O paciente apresentava uma artrose avançada, que causa muita dor e limitação nos quadris. Na cirurgia retira-se a superfície gasta e substitui por uma prótese. No caso do Luciano, foi utilizada a de cerâmica. Hoje fizemos a substituição no lado direito", explicou o ortopedista.

Segundo o médico, Luciano Szafir irá passar por uma nova cirurgia no final deste mês. "No próximo dia 30, faremos o esquerdo".