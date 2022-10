Luciano Szafir exibe mais detalhes do seu casamento em vídeo luxuoso

Luciano Szafir exibiu detalhes da decoração e das alianças luxuosas usadas no seu casamento com Luhanna Melloni

Na última semana, dia 12, após 11 anos de relacionamento, Luciano Szafir e Luhanna Melloni se casaram em uma cerimônia ecumênica, que aconteceu no interior de São Paulo. Ao longo de toda a semana, Luciano vem mostrando os detalhes do casamento e não cansa de se declarar para a esposa.

Nesta quinta-feira, dia 20, o ator resolveu compartilhar detalhes da decoração chiquérrima e das alianças luxuosas, feitas exclusivamente pela grife The Grace.

A decoração, ao ar livre, contou com flores, tecidos e cadeiras em tons claros, de marfim e branco, além de um arco de flores brancas, que enfeitavam o altar. Na legenda, Luciano aproveitou para se declarar para a mulher: “O matrimônio é uma aliança eterna! Eu e você em uma só carne. Te amo amor Luhanna Szafir.”

Sasha chama atenção com look escolhido para o casamento do pai, Luciano Szafir

Quem também virou notícia com a realização do casamento foi a filha de Luciano, Sasha Meneghel (24), fruto do relacionamento do ator com a apresentadora Xuxa Meneghel. A modelo foi certeira na escolha do vestido para a cerimônia e usou um vestido azul claro justíssimo, com um tecido leve e com alças finas. O modelito ainda contou com um decote profundo, que deixava suas costas à mostra.

Sasha abriu um álbum de fotos do dia especial nas redes sociais, onde aparece em clima de romance ao lado do marido, João Figueiredo, e na legenda escreveu um recado para o pai: "Que dia emocionante! Deus sabe o que passamos nesses últimos anos, e celebrar sua vida e o amor de vocês foi muito especial pra mim!” Luciano fez questão de responder nos comentários da publicação: “Te amo minha pequenina, que lindo ver você entrando com seus irmãos, como amei ver isso, como vocês me emocionaram! Você e o João estavam lindos.”