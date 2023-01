Luciana Gimenez recebe apoio do namorado após acidente em viagem: ''Vai ficar tudo bem''

Após grave acidente durante esqui nos Estados Unidos, apresentadora Luciana Gimenez ganha carinho do namorado, Renato Breia

A apresentadora Luciana Gimenez (53) recebeu o carinho do namorado após um grave acidente durante viagem aos Estados Unidos.

Nas redes sociais, o empresário Renato Breia (35) prestou apoio à artista, que está internada após sofrer acidente enquanto esquiava em uma estação em Aspen. Ela precisou passar por uma cirurgia de emergência, no domingo, 08.

Ao compartilhar um vídeo durante viagem recente dos dois, em que a famosa aparece sorridente dançando e cantando ao som de Ameaça, de MC Danny com participação de Paulo Pires e Marcynho Sensação, Breia postou: "Vai ficar tudo bem! Já já estará dançando para a gente de novo", disse o economista, que está com Luciana desde 2021.

Em um comunicado oficial, a assessoria da apresentadora esclareceu que ela passou por um susto enquanto curtia férias com os dois filhos, Lucas e Lorenzo. "A apresentadora Luciana Gimenez, na tarde do último sábado, 07, teve um acidente enquanto esquiava em Aspen, nos Estados Unidos. Luciana curtia dias de férias com os filhos, Lucas e Lorenzo, e esquiava em alta velocidade em uma pista mais íngreme. Ao tentar parar, aconteceu o acidente", diz o trecho.

Em outro momento, eles esclarecem detalhes da cirurgia. "A apresentadora foi imediatamente atendida na pista e, na sequência, levada de ambulância para o hospital local. Com fortes dores, passou por exames que confirmaram a fratura em quatro lugares diferentes da perna e foi constatada a necessidade de uma cirurgia de emergência que foi muito bem sucedida. Luciana já se encontra em recuperação, no quarto, acompanhada pelo filho mais velho, Lucas. Sua alta está prevista para essa segunda-feira, 09."

Confira o apoio de Renato Breia à amada, Luciana Gimenez:

