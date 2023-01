Luciana Gimenez surge de topless em banho de ducha na Bahia

Luciana Gimenez abre álbum de fotos ousadas ao surgir de topless durante banho ao ar livre em suas férias na Bahia

A apresentadora Luciana Gimenez (53) esbanjou sensualidade ao compartilhar um novo ensaio fotográfico nas redes sociais. Nesta sexta-feira, 6, a artista abriu o seu álbum de fotos de um banho de ducha ao ar livre durante as férias em Trancoso, na Bahia.

Nas imagens, a artista surgiu de topless e escondeu a sua intimidade com as mãos enquanto se refrescava em um entardecer.

“Eu juro que é a última foto em Trancoso. Despeço-me desse lugar lindo, com uma bela chuveirada”, escreveu na legenda.

Luciana Gimenez revela luta contra o machismo

Em conversa na Revista CARAS, Luciana Gimenez que precisou lutar contra o machismo e preconceitos ao longo da vida. “Hoje, com toda a violência contra a mulher, temos que colocar um holofote diante disso. Já sofri muito com aquele famoso ‘bonita e burra’ e, por anos, fiquei calada, porque não queria me vitimizar, mas é bom colocar para fora. Luto pela minha carreira e minhas vontades desde meus 15 anos e nunca usei o nome de nenhum homem para conseguir as coisas. Hoje, eu acho que tenho que me unir às mulheres, vivemos em um mundo machista e isso já basta!”, disse ela.

E contou que ser mulher é um desafio. "Sempre! E acho que estamos cada vez mais reparando nisso. Antes a gente ficava quieta, mas hoje a gente abre a boca!", declarou ela, que completou: "Ser mulher já tem muitas vertentes difíceis, a gente se cobra muito, tem que estar bonita, cuidar do filho, trabalhar, estar pronta para o parceiro, namorado... acho isso bem desafiador, ainda mais sofrendo tantos ataques".

