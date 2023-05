Lucas Viana desabafa sobre sequência de eventos ruins: "Vou ser curado"

Campeão da 'Fazenda', Lucas Viana sofru ao ter de enfrentar diversos problemas graves seguidos

O campeão da 'Fazenda 11', Lucas Viana, passou por uma série de problema graves recentemente e contou para os fãs em sua conta oficial do Twitter.

Ele contou que com tudo que aconteceu, percebeu que, na verdade teve sorte: "Hoje vejo quão abençoado sou mesmo com tantos problemas acontecendo nos últimos 2 meses".

O ex-namorado de Hariany Almeida explicou a sucessão de eventos: "Febre de 41º, golpe de 318k de um cara que se dizia ser irmão e vivia dentro da minha casa como se fosse da família, tentativa de assalto e tiro na direção da cabeça". Disse ele, que foi vítima de um golpe de pirâmide de uma pessoa que considerava amigo.

Ele ainda falou que descobriu problemas de saúde recentemente: "Um refluxo de madrugada que me levou ao hospital para fazer exames e descobrir a tempo um cisto no coração, gordura nas artérias e pedra nos rins. E para Honra e Glória do Senhor vou ser curado e poder testemunhar todos os livramentos. Peço a orações de vocês".

Um refluxo de madrugada que me levou ao hospital pra fazer exames e descobrir a tempo um cisto no coração, gordura nas artérias e pedra nos rins. E pra Honra e Glória do Senhor vou ser curado e poder testemunhar todos os livramentos. Peço a orações de vcs 🙏🏻 — Lucas Viana (@eulucasviana) May 29, 2023

O assalto

"Tentaram me assaltar aqui agora, eu reagi e acelerei", revelou ele sobre o crime ocorrido na quinta-feira, 18. "O cara deu um tiro na janela, olha isso. Eu não sei como não acertou em mim. Foi aqui na avenida Indianápolis. Meu Deus do céu, olha isso, olha o milagre! Misericórdia, Deus, obrigado", agradeceu o ex-peão.

Em seguida, Lucas mostrou fotos do vidro do carro que foi atingido pela bala e fez um agradecimento. "Obrigado pelo livramento, Deus", escreveu ele na imagem.