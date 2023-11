Tragédia! Luana Andrade vivia longo relacionamento com João Hadad e planejava casamento

Luana Andrade vivia longo relacionamento com João Hadad; ela morreu aos 29 anos e deixou fãs perplexos

A morte da influenciadora e dançarina Luana Andrade aos 29 anos deixou os fãs em choque. Isso porque ela estava em alta desde que participou do reality Power Couple 6, exibido pela Record TV.

A jovem foi uma das duplas do programa ao lado do noivo, João Hadad. Os dois planejavam o casamento e eram sempre fotografados juntos em momentos românticos nas redes sociais. Na última homenagem publicada para a namorada há três semanas, ele exaltou a união entre os dois.

"E dois anos se passaram. Tantos momentos maravilhosos juntos! Tenho muito orgulho de tudo que construímos até aqui, é só o começo de uma vida inteira ao seu lado! Obrigado por me apoiar e incentivar todos os dias, além de namorada, é minha parceira e melhor amiga! Nosso relacionamento é massa! Te amo", disse ele.

Antes do Power Couple, João Hadad participou do De Férias com o Ex, outro reality. Os dois tinham muitos gostos em comum: além de viagens, ambos eram vistos sempre juntinhos malhando e cuidando do corpo.

Morte foi anunciada por amigos

A morte da dançarina Luana Andrade, que ficou famosa ao participar da sexta edição do Power Couple, foi revelada nesta terça-feira (7). Em publicações nas redes sociais, amigos próximos prestaram homenagens para a jovem e geraram uma comoção, já que ela estava no auge.

Até o momento, a causa da morte de Luana Andrade não foi revelada. Em vários posts, amigos estão lamentando a partida precoce da dançarina que era seguida por mais de 260 mil pessoas. "Tão jovem! Difícil de acreditar... Que Deus a receba de braços abertos", escreveu um. "Lu descanse em paz princesa. Com certeza você está num lugar especial ao lado de Deus. Você fez a diferença nessa vida de forma íntegra e amorosa em tudo. Sentiremos sua falta minha querida", escreveu outro.