Lindsay Lohan revela o motivo de ter se afastado de Hollywood

Lindsay Lohan conta o impacto da fama em sua vida pessoal e revela o motivo pelo qual se afastou de Hollywood por alguns anos

Após ficar vários anos afastada da fama, a atriz Lindsay Lohan está de volta com tudo para Hollywood! Recentemente, a estrela participou da festa pós-Oscar da Vanity Fair e mostrou que voltou para ficar, com vários projetos em sua agenda. Porém, a famosa revelou o verdadeiro motivo de ter se afastado do público anos atrás.

Em entrevista à Vanity Fair, a estrela de Meninas Malvadas revelou que o mundo da fama teve um grande impacto negativo em sua vida pessoal. Isso porque a ruiva sempre foi muito perseguida pelos tabloides e sites de fofoca quando mais nova.

"Eu sinto que parte [do meu trabalho] foi ofuscado por paparazzi e todo esse tipo de coisa quando eu era mais jovem, e isso é meio chato. Eu gostaria que essa parte não acontecesse", desabafou Lindsay, que viveu por mais de uma década longe dos holofotes com seu marido, Bader Shammas.

A famosa ainda contou o que pensou ao tomar a decisão de sumir do público. "Eu sinto que isso ganhou vida própria. É por isso que eu queria desaparecer. Eu pensei: 'A menos que não haja nenhuma história aqui, eles não vão se concentrar apenas no meu trabalho", disse ela.

Na conversa, Lindsay ainda falou sobre a sua decisão de voltar para Hollywood, mesmo após ter dado à luz ao seu primeiro filho, Luai Shammas. "As redes sociais são tão diferentes agora de quando eu era mais jovem e cada um tem o controle de sua própria história", revelou a atriz, que ainda contou os cuidados que toma para não ter um resultado negativo novamente.

"Você tem que permanecer fiel a si mesma e ao que você ama. É tão fácil se perder em outras coisas e em tudo que há de novo. Você se torna menos interessante e as coisas ficam menos interessantes", finalizou.

Nesta sexta-feira, 15, Lindsay Lohan estrelará nova comédia romântica da Netflix, Perdido Irlandês, que marca seu retorno aos filmes desde 2022, quando participou do longa Uma Quedinha de Natal. Ela também deve participar de remake do filme Sexta-Feira Muito Louca para reprisar seu papel ao lado da atriz ganhadora do Oscar, Jamie Lee Curtis.