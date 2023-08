Lindsay Lohan mostra o corpo após dar à luz e faz reflexão sobre nova fase da vida

Lindsay Lohan teve seu primeiro filho com o executivo Bader Shammas e o nascimento foi anunciado no último dia 17

Lindsay Lohan mostrou pela primeira vez o corpo após dar à luz primeiro filho. A ruiva apareceu em seu Instagram, nesta quarta-feira, 02, usando shorts justos de cintura alta e blusa dobrada para mostrar a barriga na selfie no espelho. O bebê se chama Luai e é fruto do casamento da atriz com o executivo Bader Shammas. O nascimento foi anunciado no último dia 17.

"Estou tão orgulhosa do que este corpo foi capaz de realizar durante esses meses de gravidez e, agora, de recuperação. Ter um filho é a maior alegria do mundo! Não sou uma mãe normal, sou uma mãe pós-parto", escreveu a estrela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

Lindsay anunciou a gravidez em março ao postar em seu Instagram a foto de um macacão infantil. Ela e Bader começaram a namorar pouco antes da pandemia e se casaram em 2022. Em julho, a estrela falou em entrevista como pretende levar esse próximo capítulo de sua vida, equilibrando a carreira e a maternidade:

“Mal posso esperar para ver qual é o sentimento e como é ser apenas mãe”, disse Lohan. “Lágrimas de felicidade. Isso é apenas quem eu sou. Embora agora, provavelmente seja a emoção do bebê. É impressionante no bom sentido".

Lindsay Lohan exibe a decoração do quarto de bebê do primeiro filho

Em seu Instagram atriz compartilhou um post que apresentou o cantinho do bebê, que foi inspirado na praia. Todos os móveis fazem parte da sua primeira coleção de móveis para bebês, que ela própria ajudou a planejar. "Tudo é feito a mão e é perfeito para qualquer pequeno em sua vida", escreveu Lindsay na legenda da publicação.

Em entrevista a revista Architectural Digest, Lindsay comentou sobre a escolha do tema para o quarto. "Eu me sinto tão em paz no oceano. Eu queria criar um espaço onde meu pequeno e eu pudéssemos compartilhar esse sentimento", confessou a atriz.

Na publicação podemos ver que o quarto apostou em um lindo mural desenhado, que conta com vários elementos presentes na praia. "Os aviões e os barquinhos foram instantaneamente clássicos, mas o efeito aquarela quase arco-íris parecia realmente novo e inesperado", comentou a atriz.