Lima Duarte se pronuncia sobre acidente de trânsito: 'Colaborar com as autoridades'

Lima Duarte emite nota de esclarecimento após se envolver em acidente de trânsito que deixou uma mulher ferida

O ator Lima Duarte (92) compartilhou um comunicado nas redes sociais para falar sobre o acidente de trânsito que sofreu há poucos. O carro do artista colidiu contra uma motociclista, que ficou ferida e foi levada ao hospital. Na nota, o ator informou que prestou o socorro para a motociclista e está a disposição das autoridades para esclarecimentos.

“Àqueles que me acompanham há tantos anos, esclareço que, conforme está sendo noticiado, de fato fui envolvido em um acidente de trânsito sem a minha responsabilidade onde prestei imediatamente todos os socorros necessários. Estamos torcendo pela recuperação da motociclista e acompanhando a evolução do seu tratamento no hospital, através de uma representante da família”, informou ele.

Logo depois, ele informou que está com a documentação em dia para dirigir. “Gostaria de esclarecer também que minha habilitação está válida, e todos meus exames obrigatórios por lei, em dia. Por fim, reitero meu compromisso com a segurança no trânsito e minha disposição em colaborar com as autoridades para esclarecer todos os fatos relacionados ao acidente”, contou.

De acordo com informações do site Em Off, a mulher que ficou ferida sofreu fraturas e está internada.