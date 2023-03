Lima Duarte abre o coração sobre atropelamento e aponta preconceito com sua idade: "Perseguição"

Lima Duarte falou sobre o acidente de trânsito em que se envolveu e detonou quem fez críticas contra ele

Lima Duarte (92) abriu o coração e falou pela primeira vez sobre o fato de ter atropelado uma mulher durante um acidente de trânsito.

Embora o ator tenha sido criticado pelo fato, ele optou por apontar etarismo nas críticas e afirmou estar sendo vítima de perseguição.

O ator não perdeu tempo e detonou quem fez críticas contra ele nessa situação. Ele também expôs a sua visão da situação.

"O que mais me constrange é que nem se preocupam se eu agi com delicadeza, com atenção, com cavalheirismo nesse incidente com a menina. Ou se até hoje eu me preocupo em saber como ela está. Só se preocupam em saber qual é a minha idade, em afirmar categoricamente que um homem de 93 anos como eu sou responsável por qualquer acidente que aconteça comigo", cravou.

Sem meias palavras, ele avisou: "Isso é preconceito dos mais sórdidos. Preconceito contra o seu pai, contra a sua mãe. É um preconceito que não vai passar nunca. Está no seu sangue, na sua alma".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lima Duarte (@limaduarte)

Lima Duarte se pronunciou anteriormente sobre o ocorrido

Lima Duarte compartilhou um comunicado nas redes sociais para falar sobre o acidente de trânsito que sofreu recentemente.

O carro do artista colidiu contra uma motociclista, que ficou ferida e foi levada ao hospital. Na nota, o ator informou que prestou o socorro para a motociclista e está a disposição das autoridades.

“Àqueles que me acompanham há tantos anos, esclareço que, conforme está sendo noticiado, de fato fui envolvido em um acidente de trânsito sem a minha responsabilidade onde prestei imediatamente todos os socorros necessários. Estamos torcendo pela recuperação da motociclista e acompanhando a evolução do seu tratamento no hospital, através de uma representante da família”, informou ele.

Logo depois, ele informou que está com a documentação em dia para dirigir. “Gostaria de esclarecer também que minha habilitação está válida, e todos meus exames obrigatórios por lei, em dia. Por fim, reitero meu compromisso com a segurança no trânsito e minha disposição em colaborar com as autoridades para esclarecer todos os fatos relacionados ao acidente”, contou.