Levantamento concluído: dívidas de Ana Hickmann chegam a R$ 26 milhões

Divídas de Ana Hickmann chegam a R$ 26 milhões; levantamento mostra detalhes sobre cada um dos valores devidos pela apresentadora; veja

A apresentadora Ana Hickmann acaba de concluir um levantamento de todas as dívidas que envolvem seu nome. Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, a apresentadora está devendo mais de R$ 26 milhões.

Segundo as informações, até o canil da artista acumula dívidas. O empreendimento criado para salvar animar como cães, coelhos, aves e peixes tem uma dívida de R$ 6,9 mil. Ele era administrado por Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora.

As informações publicadas pela colunista Monica Bergamo ainda revelam que as principais empresas que levam o nome de Ana Hickmann apresentam déficit: R$ 19.214.533,22 em nome da Hickmann Serviços Ltda., R$ 4.251.640,55 em nome da Hickmann Comércio e Confecções Ltda., R$ 237.792,35 em nome da CH Fashion, R$ 44.832,36 em nome da Hickmann Franchising e R$ 2.306.333,62 em nome da Hickmann Moda Fashion.

Além das dívidas das empresas, há valores nominais não pagos: no nome da apresentadora, constam débitos de R$ 3,5 milhões. Já no nome de Alexandre os valores chegam a R$ 4,8 milhões. O levantamento foi realizado pela equipe de Ana Hickmann e será levado para a Justiça.

Ana Hickmann faz novo desabafo sobre a vida após a separação

A apresentadora Ana Hickmann fez um desabafo nas redes sociais na manhã desta quarta-feira, 13, para falar sobre como anda a atual fase de sua vida após se separar do ex-marido, o empresário Alexandre Correa. Ela apareceu nos stories do Instagram e alfinetou a relação com o ex depois que ele saiu de casa e falou sobre as dívidas que está descobrindo em sua vida financeira.

"Sabe uma coisa que eu estou tendo noção? É que a agressão pode continuar depois que você tira o seu agressor de dentro da sua casa. Eu estou falando de agressão psicológica, emocional, tortura, que é o que continua acontecendo comigo. Cada dia que passa, eu recebo uma novidade, uma nova bordoada da vida e de coisas que o meu ex-marido criou. E o mais incrível é que todas essas instituições e pessoas com quem ele fez negócio e que eu não tinha conhecimento, agora estão descobrindo o meu nome e o meu telefone”, disse ela.