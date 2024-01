Leonardo manda recado ao passar virada separado de Poliana Rocha: "Feliz"

Leonardo manda recado para a esposa; ela decidiu não acompanhar o cantor em seus compromissos profissionais

O cantor sertanejo Leonardo gravou um vídeo se declarando para a esposa, a empresária Poliana Rocha. Após mutos anos, os dois decidiram não passar a virada juntos. Mesmo longe, ele gravou um recado para a amada.

"Oi meu amor, te amo demais. Amo minha família querida que está em casa aí na fazenda. Receba meu carinho especial e que 2024 seja recheado de muita paz e saúde", disse ele nos bastidores de um show.

Ele então mandou uma mensagem divertida para a amada. "Estou feliz que tô trabalhando e com saúde. Milhares de pessoas vieram nos ver cantar. Amo você, amo meus filhos, meus netos. Eu amo todo mundo. Larga um pouco de comida pra mim e de bebida, ok?", brincou,

Poliana Rocha revelou que não passaria a data com o marido em um desabafo nas redes sociais. Ao contrário do que costuma acontecer, dessa vez ela decidiu não acompanhá-lo em seus compromissos. A influenciadora confessou que estava com o "coração apertado" com a decisão.

“Confesso que meu coração tá pequenininho, mas eu tive que tomar essa decisão. Depois de muitos anos passando o réveillon com o Leo, né, ele faz show e eu sempre estou acompanhando nesse dia… Esse ano nós vamos passar separados”, disse.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Poliana Rocha fala como lida com críticas na internet

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, conversou mais uma vez com seus seguidores na rede social e respondeu a dúvidas que eles têm sobre ela. Recentemente, a influenciadora então revelou como lida com as críticas.

Nos holofotes desde quando começou a relação com o sertanejo, a mãe do cantor Zé Felipe comentou que ignora os haters. A sogra de Virginia Fonseca - que anunciou a desativação dos comentários nos posts com suas filhas - contou que não lê os recados negativos.