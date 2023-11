Leo Santana se explica após vídeo gerar revolta: "Sou homem de Deus"

Leo Santana se explica após vídeo gerar revolta; cantor conversou com os fãs religiosos após a grande repercussão da gravação

O cantor Leo Santana publicou um desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira, 27, após gerar a ira dos evangélicos e cristãos. É que ele usou uma imagem estilizada na qual apareceu com chifres em um de seus shows.

A gravação viralizou e gerou acusações contra o cantor. Religioso, ele esclareceu a história. “Algumas pessoas [estão] em dúvida sobre quem adoro, quem eu idolatro. Não é novidade para a maioria. Sou homem de Deus. […] Unicamente e temente a Deus e Nossa Senhora Aparecida”, garantiu.

Leo Santana contou que o Baile da Santinha, festa na qual o vídeo foi exibido, faz referência ao céu e ao inferno. Ele afirmou que é possível que houve um exagero, mas reafirmou sua fé.

“Pode ser que a gente tenha exagerado na imagem do LED, do conteúdo, mas quem sabe [da minha crença] sou eu, que adoro um único Deus. Se houve essa dúvida, pode tirar. Aquilo é só uma alusão sobre a brincadeira que levamos para o Baile da Santinha”, afirmou.

O vídeo de Leo Santana começou a correr nas redes sociais na última sexta-feira e foi compartilhado por vários perfis. Seguidores também começaram a deixar o cantor nas redes sociais após o vídeo.

Veja o vídeo polêmico:

Léo Santana abre o seu show com imagem representando o diabo em telão.



Muitos farão piadas e acharão engraçado. Mas quando chegar o “DIA”, não vão achar graça nenhuma.



Nada está mais oculto. Só não vê quem não quer.#IssoNaoÉumaBrincadeirapic.twitter.com/lRNMDjK2Ch — Anna - Qdo 1 justo governa,o povo se alegra🇧🇷 (@Anna_E23) November 24, 2023

