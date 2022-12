Leo Picon abre álbum de fotos com momentos ao lado de craques do futebol

Nas fotos, Leo Picon mostra Jade adolescente em encontro com o craque da Argentina Lionel Messi

Nesta quinta-feira, 1, o influenciador Leo Picon (26) decidiu abrir um álbum de fotos em suas redes sociais, para entrar no clima da Copa do Mundo. Nas fotos, ele aparece ao lado de grandes jogadores de futebol.

Junto de Jade Picon (21), ele apareceu ao lado de Lionel Messi, em uma foto quando eram bem novinhos. Além disso, ele posa com jogadores como Neymar Jr., Ronaldo, Vinícius Jr., Roberto Carlos, Zico, Xavi Hernández, Kylian Mbappé, Van der Sar, Gabriel Jesus e Daniel Alves.

“#TBT em tempos de Copa! Só com lenda! Alguns não tem copa, outros não tem champions, outros não tem mais de 40 títulos, mas todos tiveram a conquista de me conhecer. Será que dá para montar uma seleção com esse carrossel?”, começou ele na legenda da publicação.

“Van Der Sar no gol, RC3 e Dani Alves nas laterais, Mbappé e Messi na zaga, Zico no meio com Xavi e Neymar, ataque Ronaldo, Gabriel Jesus e Vini Jr. Técnica: Jade Picon”, completou, no post que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Leo Picon se declara para a irmã, Jade Picon

Há poucos dias, Leo Picon encantou os seus fãs ao escrever uma homenagem para a irmã, Jade Picon."Eu te amo minha princesa Jade Picon. Enquanto você dorme aqui do meu lado, penso em todas as fases e transformações das nossas vidas. Tudo que passamos, cada lugar e situação que estivemos e nossa cumplicidade e união seguem intactas no nosso DNA", começou ele.

"Não sei se nossa relação mudou, quando eu tinha 7 e você tinha 2, tinha 13 você 8, tinha 15 vcoê 10, tinha 20, você 15, 25, você 20. A gente mudou muito e nossa relação é sempre conservada nesse espaço de amor, provocações, conselhos, carinho, discussões, trabalho e muitas risadas. Fazer parte da sua vida de um lugar único que é como seu irmão mais velho - seu big brother - é até hoje minha maior alegria e fico feliz que finalmente me reconhecem como irmão da Jade", continuou.

"Sinto que com 5 anos Deus me deu tudo que é de mais precioso para mim, você chegou e mudou completamente minha vida, deixou ela mais feminina, mais colorida, mais divertida, mais cautelosa, me trouxe algo além de mim para eu me preocupar e cuidar. Enquanto eu escrevo aqui, você dormindo colocou a mão sobre minhas mãos. Que você possa sempre sentir meu carinho e amor aonde estiver!", finalizou.