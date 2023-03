Lembra dela? Mylla Christie publica foto raríssima ao lado do marido: "Vivendo nossa paixão"

De biquíni, Mylla Christie publica foto raríssima ao lado do amado; beleza do empresário impressionou os fãs

A atriz Mylla Christie deixou os seguidores emocionados nesta sexta-feira, 31, ao publicar uma foto raríssima ao lado do marido, o empresário e produtor musical Paulo Sartori.

Os dois apareceram em um passeio juntinhos e, na legenda, a estrela se declarou ao amado. "De que adianta estar casado e não conviver no dia a dia? Ao lado dele eu me levanto! Literalmente! Acordo cedo e já saímos pra trabalhar nas obras, fazendo orçamentos, visitando imobiliárias... ao lado dele trabalhar é uma delicia", disse ela.

Ela também exaltou a função de pai exercida pelo bonitão. "Ao lado dele cuidamos da vida do nosso filho. Ao lado dele tenho o apoio pra desenvolver meus próprios projetos da minha carreira de atriz e também da produtora de cinema. E ao lado dele curtimos um relax no final de semana, vivendo nossa paixão pelo mar", comemorou ela.

Recentemente, Mylla Christie, que foi musa dos anos 90, contou que ela e o marido estão investindo em uma empreitada pouco comum no Brasil. Os dois compram imóveis, reformam e depois revendem por um preço valorizado. Esse tipo de profissão é muito comum nos Estados Unidos.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mylla Christie (@myllachristieui)

Lembra dela?

Após brilhar na novelinha As Aventuras de Poliana, sucesso na grade do SBT, a atriz Mylla Christie tem feito bonito em suas redes sociais. A artista que já comandou programa infantil no passado surpreendeu todo mundo ao ser fotografada de biquíni na praia.

Vegana e super preocupada com temas ligados ao bem estar, saúde, esportes e alimentação saudável, a famosa esbanjou boa forma no clique feito próximo do mar. "Descobrir novos lugares, praias desertas, ver o fundo do mar, sentir - se parte da natureza .. Foi o que vivi num passeio lindo", disparou ela ao exibir toda a sua boa forma,