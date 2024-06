Lembra dela? Ex de Dinho, do Mamonas, celebra sucesso em nova profissão

Ex-namorada de Dinho, do Mamonas Assassinas, Valéria Zapello seguiu carreira em profissão longe dos holofotes: 'Meio de vida'

Apesar de viver longe dos holofotes, Valéria Zopello, ex-namorada de Dinho, vocalista da banda Mamonas Assassinas, usa as redes sociais para compartilhar registros pessoais de seu dia a dia. Na última terça-feira, 11, ela dividiu com os mais de 150 mil seguidores no Instagram uma novidade em sua carreira profissional.

Atualmente, Valéria é dona de um orquidário na Serra da Cantareira, em São Paulo, onde reside. Em seu perfil, ela celebrou a abertura da primeira loja física de seu negócio em um shopping da região. "Em breve estaremos enviando por correio também! Paixão virando meio de vida!", escreveu.

Para quem não sabe, Valéria Zopello chegou a trabalhar como modelo, atriz, piloto de automobilismo e fotógrafa. Ela namorava Alecsander Alves, o Dinho, da banda Mamonas Assassinas, quando um trágico acidente aéreo em 1996 vitimou todos os integrantes da banda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Valeria Zoppello (@valeriazoppello)

Em janeiro de 2024, pouco tempo após completar 50 anos de vida, Valéria abriu o coração e falou sobre como foi seguir a vida sem o músico. "Se sou feliz? Claro! Se ainda lembro do Dinho? Óbvio! Se sigo guardando o luto? Com certeza não! O luto deve ter prazo de validade para conseguirmos seguir em frente, que é o que as pessoas que nos amam e partem nos desejam", declarou em seu Instagram.

"Não me sinto na obrigação de ‘dar satisfações’ sobre minha vida, mas em nome do carinho que recebo há quase 30 anos, de forma tão gratuita e genuína, resolvi me manifestar sobre tudo isso", completou. Ao longo do relato, ela mencionou outros relacionamentos vividos e esclareceu a decisão de não ter filhos.

"Dizem que nunca mais encontrei um amor, o que é uma bobagem! Conheci homens maravilhosos ao longo de minha jornada. Cada um em seu tempo e lugar. Não ter tido filhos, em parte foi uma escolha, já que minhas profissões não permitiriam que uma criança fizesse parte".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Valeria Zoppello (@valeriazoppello)

Valéria Zopello parabeniza pai de Dinho

Após a tragédia que vitimou a banda Mamonas Assassinas, Valéria Zopello seguiu tendo contato com outros familiares dos meninos de Guarulhos. Recentemente, ela publicou uma foto antiga ao lado de Hildebrando, pai de Dinho, o parabenizando por seu aniversário.

"Feliz aniversário pro meu 'segundo pai', que tanto amo! O senhor é um tesouro em nossas vidas! Muita Saúde, Felicidades, Paz. Te amo", escreveu ela na legenda. Nos comentários, diversos internautas e fãs do grupo deixaram mensagens carinhosas à Valéria e Hildebrando.

"Valéria, se eu já te amava agora dobrou o amor, que coisa linda você manter a amizade com o pai do nosso Dinho", declarou uma seguidora. "Que lindo ver que o Dinho em vida escolheu a pessoa certa para passar seus dias. Os anos se passaram e a consideração pela família e respeito é nítido. Parabéns pela responsabilidade afetiva", disse outra.