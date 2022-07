Lea Michele faz homenagem para ex-namorado Cory Monteith, falecido em 2013

A atriz Lea Michele prestou uma homenagem ao ex-namorado e colega na série Glee, Cory Monteith, que faleceu em julho de 2013

Nesta quarta-feira, 13, Lea Michele (35) prestou uma homenagem à Cory Monteith no aniversário de 9 anos da morte do ator. Em seu Instagram, a atriz compartilhou uma foto com o ex-namorado e colega da série Glee juntamente a um emoji de coração.

Cory Monteith faleceu em 13 de julho de 2013, devido a uma overdose. Na época, Lea era namorada do ator.

Recentemente, Lea Michele foi escalada para atuar no musical da Broadway Funny Girl. Na série Glee, no qual vivia a protagonista Rachel, sua personagem também atuava no musical.

Confira a homenagem de Lea para Cory!

